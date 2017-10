Podzimní kolaps. V Praze stojí nejen auta, ale i tramvaje a autobusy

Tudy ne. Kritická místa v Praze Michle, U Plynárny. Kvůli opravě inženýrských sítí tu platí kyvadlová doprava řízená semafory v jednom pruhu. Až do neděle 8. října.

Spořilov. Do 10. listopadu uzavřen sjezd z Jižní spojky směr Michle, průjezd kolem uzavírky zúženými jízdními pruhy. Štefánikův most a nábřeží Kapitána Jaroše u vjezdu do Letenského tunelu. Do 28. října jeden pruh uzavřen, jízda po tramvajovém pásu. Žižkov, Husitská ulice. Uzavřen jeden jízdní pruh až do 31. října. Jeremiášova nad Rozvadovskou spojkou. Do 30. října oprava přemostění nad stanicí metra Stodůlky, jízda v jednom pruhu.