Prahu čeká na jaře cykloinvaze. Kol bude více než dřív

„Objevují se žádosti od společností, které půjčují kola, o umístění stojanů. Chtějí nabízet službu komerčně,“ potvrzuje náměstek pro dopravu Petr Dolínek.



Pokračovat v testovacím provozu, který probíhal na podzim, bude pravděpodobně firma Velonet. „Jsme přihlášeni do výběrového řízení iniciovaného dopravním podnikem. Podle toho, jak soutěž nakonec dopadne, budeme směrovat naše kroky. Nyní je velmi obtížné je předjímat,“ uvedla Simona Pavlíková ze společnosti Velonet. Už na podzim společnost nabídla v testovacím provozu Pražanům padesát kol na dvaceti místech metropole.

Velké plány má i společnost Rekola, kterou proslavila oblíbená růžová kola. Původně nadšenecký projekt získal silného investora a výsledek bude vidět v ulicích. „Postupně nabídneme až 450 převážně nových kol,“ vypočítává Vít Ježek z Rekoly. Další novinkou bude možnost jednorázových výpůjček.

Změna čeká asi i samotnou soutěž na bikesharing. „Od začátku jednání jsme se posunuli o hodně dál, bylo by dobré, kdyby se v zadání projevila třeba elektromobilita,“ popisuje Dolínek. Některé stojany by tak mohly mít zástrčku pro dobíjení elektrokol. Dolínek také nevylučuje, že pokud v Praze poběží dvě tři komerční firmy nabízející bikesharing, město by nakonec soutěž ještě mohlo znovu upravit nebo i zrušit.

„Pro nás je důležité provázat službu s Lítačkou, aby to bylo snadno půjčitelné a případně aby byli zvýhodněni držitelé ročních kuponů,“ popisuje Dolínek.