Při sledování seriálů podvádíme partnera

Je seriálové podvádění zlé? Záleží na tom, kde žijete Pokud ujedete, nemučte se. Podle čtyřiceti šesti procent respondentů podvádění „není zas tak špatné“.



Pokud ovšem nežijete v Hong- kongu. Tady má plných 40 procent lidí za to, že je sledování bez partnera horší než mít skutečný poměr.



Na špičce žebříčku podvádění jsou na Netflixu Živí mrtví, Perníkový táta, American Horror Story, Dům z karet, Orange Is the New Black, Narcos a Stranger Things.