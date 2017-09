Sloupek Petra Justa: Věřit či nevěřit

Minule jsem psal o využívání dvojího metru v projevech a poselstvích našich politiků. Varoval jsem, že před volbami se to jimi bude hemžit a že bychom si na to tedy měli dát pozor.

Dalším, možná ještě mnohem intenzivněji využívaným komunikačním prvkem, na který se musíme v nadcházejících týdnech a měsících předvolebního období připravit, bude manipulování s fakty. I tak se totiž občas snaží strany získávat body ve svůj prospěch – ať už zcela plánovitě a úmyslně, nebo čistě jen z nevědomosti a z přílišné důvěry ve zdroje, odkud informace přebírají a posílají dál. ̈

Ano, schopnost ověřit si poskytované informace dříve, než na ně emotivně zareaguji, by neměla být standardem jen u voličů, ale také u politiků či kandidátů na různé posty. Ti se rádi chytnou jakékoli situace, když se objeví informace zapadající do jejich ideového a hodnotového smýšlení. A pak rádi takové zprávy vyvěšují na své facebookové zdi, vydávají k nim tisková prohlášení vyjadřující znepokojení a podobně... Často však bez ověření pravdivosti. Zkrátka řídí se tím, že když to zapadá do jejich obrazu světa, tak na tom přece nemůže být nic špatného.

A právě na tuto „logiku“ spoléhají šiřitelé různých mýtů, manipulativních článků a hoaxů. Ale úplně stejně to platí i pro nás voliče. Nespoléhejme slepě na to, že když čteme něco, co nám takzvaně „mluví z duše“, že to hned musí být pravda. Dnes není problém si informaci ověřit, jít k původnímu zdroji a zkontrolovat, zda to tak skutečně bylo řečeno. Mýty to nevymýtí, ale život jim to zkomplikuje.