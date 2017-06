Studenti tápou, kam jít s depresí. Projekt neziskovky pomáhá mladým

Nevypusť duši! Cílem projektu Nevypusť duši je osvěta v oblasti duševního zdraví, péče o něj a boření poměrně rozšířených mýtů o duševních onemocněních. Jak pětičlenný tým pomáhá mladým lidem, vysvětluje spoluzakladatelka organizace Marie Salomonová.

Pro koho jsou vaše služby určeny?

Předně se teď věnujeme workshopům pro středoškoláky. Ti jsou totiž podle výzkumů skupinou, která je nejvíce ohrožená vznikem duševních onemocnění. Ale naše „služby“ jsou určeny samozřejmě i široké veřejnosti. Proč jste projekt založili?

Sami máme osobní zkušenost s duševním onemocněním, ale až během studia v Británii jsme zjistili, že existují iniciativy pro studenty, které je učí, jak předcházet stresu a účinně s ním bojovat. A jsou tam hojně rozšířené, zatímco v Česku něco takového chybí. Kam si vlastně má zajít mladý člověk, když má psychické problémy?

Studentům připomínáme, že existuje Linka bezpečí, školní poradci a psychologové. Zdůrazňujeme hlavně, že je třeba začít s řešením problémů včas. Zde je důležitý i vliv okolí, které by mělo poznat, že je něco jinak, a s danou osobou to řešit. Jak nejčastěji mladí léčí svoji duši?

Nejčastější s kamarády, při sportu nebo při četbě. Často však i při posezení v hospodě s alkoholem, čemuž se během studentského života vyhne málokdo. V rozumném množství se dá oboje považovat za odpočinek, protože být součástí skupiny lidí, se kterými je vám dobře, je jedna z našich zásad péče o psychické zdraví. Zcela jistě by to ale neměla být jediná nebo převažující forma psychohygieny. Jaký vliv mají na duševní zdraví sociální sítě?

Ve Velké Británii nedávno byla publikována studie, že Facebook, Instagram, Snap- chat a Twitter zvyšují u mladých lidí úzkosti a pocity méněcennosti. Tyto sociální sítě určitě u nejednoho z nás ovlivnily vnímání sebe sama. V tomto případě je důležité, abychom sebe i své děti naučili, jak se s aspekty těchto platforem vypořádat.