Svatomartinská vína se blíží. Finišují vinaři i chovatelé hus

Tolik milionů litrů červených a bílých vín by mohli letos vyrobit moravští a čeští vinaři. Odhaduje to Svaz vinařů. Je to asi o dva miliony litrů a 3,5 procenta méně než v roce 2016. Celosvětová produkce však klesla o 8,2 procenta, což je nejnižší výsledek od roku 1961.