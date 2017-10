Téma imigrace selhalo, všichni jsou proti Babišovi

Co rozhodovalo: Dělení. Peníze. Mobilizace. Milenka Řadu minulých voleb poznamenalo ústřední témata. 1992 – konec Československa: na konci roku se rozpadl společný stát, v červnových volbách se kladl důraz na národní zájmy a prosperitu. Hlavní strany se soustředily na boj o tehdejší Českou národní radu. Volby do federálního parlamentu se staly druholigovým kolbištěm.



1998 – švýcarské konto a mobilizace: po nevysvětlené aféře s­ údajnými tajnými konty ve Švýcarsku padla na konci roku 1997 vláda Václava Klause. Na konci kampaně oblepila ODS republiku „mobilizačními" plakáty. Po remíze uzavřela s ČSSD opoziční smlouvu.



2013 – Nagygate: kabinet premiéra Petra Nečase se musel ze Strakovy akademie poroučet poté, co se provalilo sledování jeho tehdejší manželky Radky agenty tajných služeb, ve kterém se angažovala vedoucí Nečasovy kanceláře a ­jeho budoucí manželka Jana (dříve Nagyová). Soud se táhne, verdikt by mohl být známý do Vánoc.