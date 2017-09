Ilustrační foto | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Učenlivost, flexibilita a pracovitost. To oceňují firmy u absolventů

8:25 Metro.cz



Do stálé práce nyní míří poprvé ve svém životě ti, kteří v létě dokončili studia. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti mají více možností na uplatnění než v minulosti. Co od nich firmy očekávají a co naopak není rozhodující?

„U velké většiny absolventských pozic je důležité, jak člověk osobnostně zapadá do firmy. Až na vedlejší koleji je to, co přesně se ve škole naučil. Pokud je totiž člověk bystrý, spoustu praktických věcí se může doučit až v práci,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy. Firmy od absolventů vyžadují, aby byli učenliví, flexibilní a pracovití. Jinými slovy, aby vykonávali práci tak, jak jejich vedení očekává. Klíčovou roli mohou sehrát také zkušenosti z různých stáží a brigád, které mladý uchazeč uvádí ve svém životopise. „Stáže a praktické zkušenosti během studia vypovídají o cílevědomosti a pracovitosti člověka. Touto cestou lze získat hodně kladných bodů,“ uvádí Surka. Studenti by si proto měli během studií vybírat takové brigády a stáže, které jim pomohou v budoucím zaměstnání. Pro někoho možná překvapivě hrají malou roli známky a výsledky závěrečných zkoušek na školách. Jejich vliv na získání dobré pozice v soukromém sektoru označují personalisté za minimální. Důležitá je identifikace s firmou. Personalisté u pohovorů zjišťují, co vše o působení firmy uchazeči vědí, jak přesné jsou jejich představy. Neustále dokola se připomíná nutné jazykové vybavení absolventů v čele s angličtinou. „Považuje se to za samozřejmost, ale mnoho absolventů v tomto ohledu neustále pokulhává,“ dodává Surka. Jaké podklady absolvent potřebuje pro výběrové řízení? V prvé řadě životopis, výhodou bývá také motivační dopis. V něm rozepíše důvody, proč se o pozici zajímá.