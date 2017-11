V Braníku se rozpadá silnice. Oprava trvá přes dva roky

Silnice v části Prahy 4 je sjízdná jen s největší opatrností. Ve vozovce jsou díry a zejména těžší vozy mají při jízdě do kopce problémy, protože se propadají. Podle majitele jednoho z branických obchodů zvolili vodohospodáři neobvyklý způsob opravy.

Hra o kostky v Karlíně ● Podobný případ, kdy se místní obyvatelé vzbouřili proti plánované rekonstrukci, řešili nedávno v Praze 8 v ulici Za Poříčskou branou. ● Rozbitý chodník, který byl už několikrát záplatovaný, se radnice místní městské části rozhodla opravit. ● Způsob opravy ale zvedl nevoli u řady obyvatel. Chodník měl být zalit asfaltem, přestože až do 80.let ulici zdobila mozaiková kamenná dlažba. Celou ulici totiž lemují historické domy z přelomu 19. a 20. století. ● Radnice pak lidi uklidňovala, že aktuální havarijní oprava je pouze provizorní záležitostí a nebude bránit celkové plánované přeměně ulice, která už s kostkami opět počítá.

„Teď už se to uklidnilo, ale řešili jsme to dlouho. Způsob, jakým to opravovali, mi přišel zvláštní. Napřed to zasypali suchým betonem, takže když tam projel někdo s náklaďákem, lítaly kostky a kameny. Poničilo nám to auta a vrata prodejny,“ dodává majitel, který si nepřál být jmenován. Suchý beton později vystřídaly kostky, ale ani to problém nevyřešilo, a tak dělníci díry v komunikaci zalili klasickým betonem.

„Za způsobené komplikace může obnova vodovodního řadu. Tyto práce se v současné době v Branické ulici dokončují. Opravy by měly trvat nejpozději do 15. listopadu,“ uvádí mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Zbytek se plánuje na jaro příštího roku. Pražská vodohospodářská společnost by měla vozovku uvést do původního stavu před opravou, aby poté mohla začít celková rekonstrukce komunikace. Na současné práce naváže kompletní rekonstrukce Branické ulice včetně zmiňovaného problematického úseku. Investorem je Technická správa komunikací.

Podle mluvčí Barbory Liškové není jasné, kdy se s opravami začne, protože dosud nebylo vydáno stavební povolení. „Stavba je v plánu přes čtyři roky. V roce 2016 bylo vydáno stavení povolení, před nabytím právní moci ale došlo ze strany místních občanů k odvolání,“ vysvětluje Barbora Lišková z Technické správy komunikací, proč se s opravami nemohlo začít dříve.

Části místních také vadí, že dlažební kostky má nově nahradit asfalt. Na zahájení prací čeká i Pražská plynárenská, která by během uzavírky měla začít pracovat na části své stavby. Podle předběžných odhadů by nakonec oprava povrchu měla začít během roku 2018 Pak by problémy měly zmizet.