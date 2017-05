Netradiční výzdoba výlohy. Vandal poškodil výlohu obchodu ve Francouzské ulici a firma se k tomu postavila s humorem. Petr Rohan , Metro.cz | foto:

„Vchod máme kousek vedle.“ Obchůdek bojuje s vandaly vtipem

„Když stojíte u výlohy, nepředklánějte se. Takhle to pak dopadá.“ „Netlačte se, zboží máme dost.“ „Vchod je kousek víc vpravo.“ „Pokud jste u voleb špatně volili, tlučte hlavou do zdi, ne do výlohy.“ Lístečky s těmito popiskami zaplnily nedávno čerstvě rozbitou výlohu obchůdku ve Francouzské ulici v Praze 2.

Podle čtenáře Petra Rohana, který kreativní odpověď obchodníků na vandalský čin vyfotografoval, na sebe nedaly čekat ani reakce kolemjdoucích. „Protože se firma k vandalismu postavila čelem a s humorem, výloha lákala a lidé si ji fotili,“ říká čtenář Petr Rohan.

Majiteli obchůdku s konektory a elektronickými součástkami Jiřímu Růžičkovi a jeho kolegyním nejprve vandalský čin na náladě nepřidal. Pak ale padlo rozhodnutí nenechat se rozhodit a místo terapie se raději slovně vyřádit. „Při tvorbě vtípků jsem si spolu s kolegyněmi skvěle vyčistil hlavu a pustil myšlenky na špacír. Zákazníci nám dílko chválí, takže je nakonec všechno špatné pro něco dobré,“ usmívá se Růžička. Ačkoliv je Francouzská ulice obecně podle místních dobrým místem pro prodej, s vandalismem už na tom tak dobře není. Jednou začas tu totiž bývá pořádná divočina. „Nechceme jmenovat konkrétní podniky v okolí, ale je to tady taková pražská Stodolní. Co jsme se bavili s okolními krámky, nejsme jediní, kdo se v poslední době stal obětí vandala,“ dodává Růžička. Identita vandala, který krámku údajně způsobil škodu v řádech desetitisíců, majitelům zůstává záhadou. Jedno je však podle Růžičky jisté. Posilnil ho alkohol a adrenalin. „Jako svůj podpis nám na místě nechal flašku od piva. Nejspíš se mu nelíbila naše výloha a takhle se k tomu vyjádřil,“ doplňuje Růžička.