Vodáci drhnou a dělají do lodí díry. Není voda

Vodácká sezona je v plném proudu. Totéž se ale nedá říct o splavnosti tuzemských vodních toků, na kterých to podle pádlujících sportovců dvakrát rychle nejede. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc nyní vodohospodáři odpouštějí méně vody a v řekách se tak tvoří mělčiny.



Policie na prázdniny chystá rozsáhlé kontroly na řekách, přehradách a nádržích - Podobné kontroly se poprvé konaly v loňském roce. Policisté tehdy prověřili 435 lodí,u ­každé třinácté byly závady. Padly pokuty za třicet tisíc korun.

- Kontroly plavidel na vodních plochách vypadají podobně jako kontroly aut při dopravních akcích. - V minulosti policie nemohla v ­souvislosti s vodní dopravou rozdávat pokuty. Přestupky mohla jen nahlásit Státní plavební správě, která pak případy dál řešila. Možnost ukládání pokut změnila novela zákona, která platí od roku 2015. - Státní plavební správa podle její ředitelky Kláry Němcové za celý loňský rok zkontrolovala 1302 plavidel, u kterých odhalila 328 přestupků. Nejčastěji vůdci plavidel chybovali v ­tom, že nedodržovali značení, neměli v pořádku doklady nebo registraci lodě. - Loni správa zaznamenala 20 ­nehod na vodních plochách, z ­toho dvě označila za vážné. Jedna se týkala srážky lodě a ­skútru na Orlické přehradě, při které zemřela dívka plující na lodi. Druhou bylo potopení přetíženého přívozu na Slapech.

„Vodáci teď mají plné ruce práce s přenášením lodí a ­opravami vzniklých děr. Platí to třeba pro Vltavu nebo Ohři, kde jsem se s kamarády plavila o víkendu. Místy to totiž pěkně drhne, a když neznáte terén, je to kolikrát dobrodružné,“ popisuje situaci na českých řekách vodačka Kamila Skarková.

Zejména půjčovny na Vltavě v těchto dnech evidují více škod, protože vodáci vrací díky vystouplým kamenům lodě mnohem poškozenější než obvykle. Na Vltavě brzdí vodáky hlavně mělčiny před Českým Krumlovem. Podle majitele půjčovny lodí Ká-servis Milana Litvana zde nejvíce zlobí nedaleký jez Na Rechlích, odkud si odnese pořádný škrábanec většina lodí z ­plastu. „Je to paradox, ale nafukovačka se nějak umí přehoupnout přes překážku a neproděravuje se tak často. Odřené lodě řešíme nejen my, ale také konkurence. Zákazníci ale za to být biti nemohou a nevyčítáme jim to. Pokud nenechají raft prasknout na sluníčku, opravíme a neřešíme to,“ řekl deníku Metro Jančar.

Na Vltavě loni podobně zlobil jez u Zlaté Koruny, jehož okolí je ale podle Jančara letos v dobré kondici. Že ale řekou na většině jiných místech protéká vody nedostatek, přitom podle Jančara pozná každý laik. Kameny, které jsou normálně ponořené na úroveň hladiny, teď výhrůžně vyčnívají ven. „Jasně že se dá Vltava sjet i tak, ale když jedete třeba Zlatá Koruna – Boršov, není to nic pro nepozorné vodáky,“ dodává Jančar.

Problém s odřenějšími loděmi na Vltavě hlásí dle vodáků také půjčovna raftů a kánoí Pirát, půjčovna lodí na Vltavě a ­Lužnici Odysea tour či půjčovna Cesta sport. Podle Tomáše Kaly z této půjčovny mají přitom naopak problém s dírami v nafukovačkách. „Voda ve Vltavě je závislá na odpouštění Lipenské přehrady, proto by bylo skvělé, kdyby vodohospodáři pustili vody o něco víc. Ti ale v minulých dnech naopak snížili odtok na minimální možnou hranici, což je šest kubíků. Jezy tak sice nevyschnou, ale pro vodáky je plavba náročnější,“ vysvětluje Kala.

Řeky budou v letních měsících více pod dohledem. Policie totiž na léto chystá rozsáhlé kontroly, při kterých se zaměří na vodní plochy po celém Česku. Při podobných kontrolách loni policisté odhalili tři opilé vůdce plavidel, jeden z nich nadýchal přes jedno promile. Podle ředitele pořádkové policie Martina Hrinka se do kontrol zapojí smíšené hlídky složené z členů policie a plavební správy. Zaměří se například na doklady, dodržování předpisů nebo na to, zda ne- jsou vůdci plavidel pod vlivem alkoholu. Kromě lodí budou kontrolovat i rybáře, půjčovny plavidel nebo přístaviště.