Výběr únorových akcí, které jsou v Praze zadarmo

1 KONCERTY A PARTY

Anti-Valentýn

V klubu Roxy se 15. února koná už tradiční Anti-valentýn. Takže: žádná srdíčka, sladkosti, růže, ani žádné valentýnky. Noc je určena pro singles. Vstup zdarma má první 100 lidí. K tanci budou hrát techno a house DJs.

Free Mondays

Každé pondělí se v klubu Roxy koná koncertní série Free Mondays. V únoru se na ní představí především zahraniční kapely. Třeba 13. února vystoupí popová kapela Mantocliff ze Švýcarska, 27. února britská formace Autobahn, která mixuje post rock, indie, punk i pop. Více informací na www.roxy.cz.

Diskotéky s hity 80. a 90. let

Každou sobotu se konají mejdany v rytmu 80. a 90. let v klubu La Loca. Zapařit můžete na hity od Depeche Mode, Madonny, U2 a dalších pop-star.

Finále Americké fotbalové ligy

Finálový zápas Americké fotbalové ligy na největším plátně v Hard Rock Cafe Praha. The Big Game večírek se koná 5. února.

2 Kino

Film Železná srdce

Brad Pitt hraje v hlavní roli válečného filmu Železná srdce. Snímek můžete vidět 2. února v klubu Barevná kavárna na Londýnské (Londýnska 30) od 19 hodin.

Film Belgica

V Evropském domě (Jungmannova 24) se každou středu od 19 hodin konají projekce evropských filmů zdarma. Třeba 15. února tam můžete vidět belgické drama Belgica, které popisuje příběh dvou bratrů, jenž vedou nejžhavější noční klub ve městě Belgica. Film je plný mejdanů, rvaček, sexu a dramatických osudů...

3 Divadlo

Pro děti

V kavárně holešovického klubu Cross se 19. února od 14.30 hodin chystá divadlo pro děti.

4 Výstavy

Vzpomínka na Bohumila Hrabala

Dne 3. února 2017 uplyne dvacet let od úmrtí Bohumila Hrabala. K připomenutí odkazu jednoho z největších českých autorů 20. století, nerozlučně spjatého i s Libní, bude v Grabově vile (Na Košince 1) zpřístupněna výstava „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“. Výstavu můžete navštívit denně od 10 do 18 hodin až do 5. března.

Led jako umění na Malostranském náměstí

Téměř čtyři metry vysoký ledový kvádr a nádrž zdobí od neděle Malostranské náměstí. Záleží ale na teplotě vzduchu - sloup bude tát a postupně naplní nádrž. Dílo je od studentů Ateliéru intermediální tvorby AVU, kteří se tak zapojují a chtějí zapojit i ostatní k diskuzi o významu a šanci umění ve veřejném prostoru a zároveň o tom, jak by se Malostranské náměstí mohlo dále vyvíjet. Ledový kvádr by měl vydržet minimálně tři týdny.

221. výročí založení Národní galerie v Praze

Zdarma můžete 4. února navštívit objekty Národní galerie v Praze jako Klášter sv. Anežky, Palác Kinských, paláce Šternberský, Schwarzenberský, Salmovský palác a Veletržní a jejich výstavy. Čekají vás různé komentované prohlídky a další program.

Festival ledových soch

O víkendu od 4. do 5. února se v nákupní Galerii Harfa chystá výstava Festivalu ledových soch, který letos nese titul Ledoví světoví státníci. Nenechte si ujít osobní setkání s královnou Alžbětou II., prezidentem Milošem Zemanem, ministrem financí Andrejem Babišem či Donaldem Trumpem. Ti totiž ožijí v rukou ledových umělců. Připraven je i zajímavý doprovodný program a drobné soutěže.

Nejdelší noc – 21. srpen 1968

Tak se nazývá výstava mapující skutečnosti i­ nové poznatky o vojenském obsazení Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968. Koná se dnes v aule Střední odborné školy Drtinova 3 v Praze 5, kde bude k vidění po celý únor, od pondělí do pátku.

Nikon kalendář 2017

Výstava nabízí padesát nejlepších fotografií, které v rámci své soutěže vystavuje Nikon Photo Gallery na Újezdě. Výstavu můžete navštívit do 12. února.

Fotky z Istanbulu

Do 25. února se v Českém centru v Rytířské koná výstava fotek zachycujících život v ­Istanbulu. Díky fotkám můžete poznávat boční ulice a­ uličky města, historická místa i portréty jeho obyvatel.

5 Volný čas

Karlínský masopust

Karlínské náměstí ožije 25. února masopustním veselím. Přijďte si užít velkolepý průvod s koňským povozem, bohatý pódiový program, nespočet aktivit pro děti, masopustní speciality. Pokud byste se i vy chtěli zapojit do reje masek, není nic jednoduššího – přijďte v klobouku či masce!

Co vás čeká? Koncerty kapel Sto zvířat nebo Pohřební Kapely, dílničky pro děti, ukázky řemesel a tradiční zabijačky, bruslení na ledové ploše, pohádky od slavného souboru Buchty a loutky. Celá akce se uskuteční od 13 do 18.30 hodin.

Letenský masopust

I u karlínských sousedů chystají na 25. února masopust. V Holešovicích akce začne od 10.30 hodin na Strossmayerově náměstí sletem masek. Průvod se pak vydá nahoru k Zemědělskému muzeu, kde se uskuteční vystoupení chůdařského tria Long Vehicle Circus v maskách. Od 12 hodin se otevře technické muzeum. Následovat budou pohádková představení, renesanční tance a šerm a další program.

Masopust s Prahou 4

Historicky první masopust pořádaný městskou částí Praha 4 se uskuteční 25. února od 12 hodin v parku Na Pankráci a masopustní veselí potrvá až do odpoledních hodin. Těšit se můžete na tradiční masopustní dobroty a bohatý program pro děti. Od 14.50 hodin se uskuteční setkání se známým spisovatelem Michaelem Vieweghem.

Procházky venkovními expozicemi Botanické zahrady

Příjemnou procházku zasněženou Botanickou si zdarma můžete užít do 28. února.

Cestopisná přednáška: Napříč Afrikou pěšky a stopem

Dokážete si představit, že byste cestovali dlouhé měsíce napříč Afrikou stopem, či dokonce pěšky? Troufli byste si být na cestách odkázání výhradně na pohostinnost a dobrou vůli místních obyvatel? Co všechno tento způsob cestování obnáší a vyžaduje velkou dávku odvahy? Přijďte si 2. února od 18 hodin do centra Langhans (Vodičkova 37) popovídat se dvěma cestovateli - Petrem Zemanem a Ondřejem Havelkou, kteří absolvovali takovouto pro Evropana stěží představitelnou cestu.

Cestopisná přednáška: Pěšky po Islandu

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4) se 28. února od 19.45 hodin můžete dozvědět více o Islandu.

Cestopisná přednáška: K Peruánským šamanům za sebepoznáním

V klubu Centrála (7. února od 19 hodin) vás přivítá cestovatel Jirka Hokr, který povypráví a promítne fotky z jeho tříměsíční cesty po Ekvádoru a Peru a popovídá o zážitcích s medicínou ayahuasca a kaktusem San Pedro, šamany, cestováním a poznáváním sebe sama.

Ledová Praha

Ve dnech 3. - 5. února můžete s dětmi navštívit Novou budovu Národního divadla, Národní památník na Vítkově, Náprstkovo muzeum nebo Národní muzeum a další. Akce se koná v rámci akce Ledová Praha. Více na www.ledovapraha.cz

Ples pro děti

StarDancík, tak se jmenuje dětský bál, který bude 12. února od 15 hodin na Žofíně. Akci bude moderovat známý komik Lukáš Pavlásek. Děti se mohou těšit na odpoledne plné elegance, noblesy a tance včetně mini kurzu standardních tanců pro vaše malé ratolesti vedeným Janem Onderem - dvojnásobným vítězem tanečního pořadu StarDance - když hvězdy tančí a jeho taneční partnerka Lucie Hunčárová.

Otevře se protiatomový kryt Folimanka

Za komunismu byl zapovězeným místem v Praze, nyní se každý měsíc otevírá veřejnosti. V únoru to připadá na datum 18. února.

Pochoutky od sousedů

Restauran Day, tak se jmenuje festival jednodenních nadšeneckých „amatér“ restaurací nebo-li pop-upů po celém světě. Chybět nemůže ani Praha. Zapojit se může každý, kdo si 18. února troufá ukázat něco ze svého kulinářského umění. Více na www.facebook.com/RestaurantDayPrague

Masopust na Malé Straně

Tradiční masopust v kulisách Malé Strany a Hradčan se uskuteční 25. února od 13 hodin na Loretánském náměstí 1.

6 Sport

Valentýnský běh

Hlásit se nemusí jen zamilované páry, přijít může každý. Lásku k běhu můžete sdílet i s rodinou, dětmi, kamarády nebo třeba vaším psem. Ti všichni jsou na Valentýnském běhu vítáni. Akce se uskuteční 12. února v Running Mall (Františka Křížka 11) od 8 hodin.

Valentýnské bruslení

Bruslení pro zamilované páry zcela zdarma bude 14. února ve sportovním areálu Gutovka. Akce začne v 15 hodin.

Bruslení na Kulaťáku

Do 28. února můžete zdarma bruslit na umělém kluzišti v Dejvicích.

Na běžky

Nemáte čas vyrazit na hory na běžky? Nevadí, parádní trať několika délek najdete na závodišti ve Velké Chuchli! Můžete tam přijet kdykoli, ale raději se podívejte na www.skiparkchuchle.cz. Občas tam mívají závody. Otevřeno bude do konce zimy.

Další přehled akcí zdarma najdete také na www.facebook.com/PrahaZdarma.