Vzduch zlepší v Brně sedmnáct opatření

Společnost Magnus Regio uspořádala tradiční diskusi o kvalitě ovzduší a dopravě v Brně. Sešlo se na ní vedení města, zástupci kraje, městských firem, neziskových organizací i nezávislí odborníci. Brněnský magistrát v rámci diskuse představil akční plán pro zlepšování kvality ovzduší.



Spalujte jen to, co smíte Jedním z důležitých opatření je podle náměstka brněnského primátora Martina Andera přesvědčit veřejnost, aby dodržovala pravidla při domácím spalování.

Třeba v zahrádkových koloniích je běžně k vidění mnoho ohnišť, na nichž lidé pálí i jiný materiál než povolený suchý. „Samotný zákaz ale nic nevyřeší. Většinou jsou to starší občané, kteří nemají možnost svozu, a musíme jim proto nabídnout alternativu,“ popsal Ander.

„Akční plán má 17 opatření, a to jak dopravních, tak těch týkajících se územního plánování. Plán počítá například s výsadbou liniové zeleně pro omezení prašnosti, ta totiž z ulic mizí kvůli ochrannému pásmu veřejných sítí,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Martin Vaněček.

Obsahuje také body, jakými jsou osvěta veřejnosti nebo úpravy podmínek pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Diskutovaným tématem byla i možnost regulace dopravy v době vyhlášené smogové situace. Podle odborníka z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslava Rožnovského jsou možnosti boje se smogem omezené. „Přichází sem i z polské strany, což neovlivníme,“ upozornil.

Jedním z důležitých opatření je podle náměstka brněnského primátora Martina Andera přesvědčit veřejnost, aby dodržovala pravidla při domácím spalování. Další možností je podle něj nabízení příspěvků na kompostéry a řešení zateplení budov. Kromě jednotlivců se podle diskutérů musí do zlepšování kvality zapojovat i firmy. Jednou z těch, které se snaží dopady na ovzduší minimalizovat, je společnost SAKO Brno. „Do sběrného střediska ve Slatině odvážíme odpad po železnici a v horizontu přibližně dvou let plánujeme zprovoznit další vlečku,“ popsala environmentální specialistka společnosti Jana Suzová. Spalovna a svoz odpadů SAKO podle ní navíc optimalizuje vozový park, aby odpad sváželo v co největším množství co nejméně vozidel.

Diskusi mezi přítomnými vyvolalo téma nízkoemisních zón. Na to, že jejich zavedení není tak jednoduché, upozornil konzultant Jakub Bucek, který má zkušenosti se zaváděním těchto zón v hlavním městě. „Tam jsme netušili, jaké problémy to může způsobit. Že když dopravu z centra vyloučíme, přesune se jinam, což se nebude líbit právě okolním částem,“ popsal Bucek. Odkloněná auta navíc musí mít možnost alternativních tras, které zatím v Brně s nedokončeným velkým městským okruhem nejsou.

Podle Andera ale nízkoemisní zóny nemusí znamenat jen přeliv vozidel do jiných částí. Část řidičů zaparkuje před zónou, část jich vůbec nevyjede. „Část může vyměnit auto za ekologičtější způsob dopravy, především MHD,“ věří Ander. Nízko- emisní zóny jsou ale mimo objízdných tras spojeny také s odstavnými parkovišti, která musí být umístěna tak, aby doprava do centra byla dostupná, rychlá a jednoduchá. „Popravdě řečeno, pokud bych měl jako jedinou alternativu k autu třičtvrtěhodinovou jízdu městskou hromadnou dopravou, raději budu stát stejnou dobu v kolonách a zaparkuji co nejblíže to půjde,“ přiznal Bucek. Stejně jako on podle jeho názorů uvažuje velké množství lidí.

Podle Pavla Vavřína ze spolku Brno autem, který se zabývá hájením práv řidičů a rozvojem automobilové dopravy, je zavedení nízkoemisních zón v současnosti nesmyslné.