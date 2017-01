Z kmene starého kaštanu ve Hvězdě ční cihly a malta

„Aby ještě chvíli vydržel, někdo ho uvnitř zpevnil cihlami,“ říkala si čtenářka Alena Pietropaolo, které se při víkendové procházce oborou Hvězda naskytl podivný úkaz – strom, z jehož kmene koukají cihly a malta.



Dvě stě sedmdesát let starý jírovec (kaštan) je zde totiž ošetřený konzervační technikou, která se od 90. let nepoužívá, tedy vložením cihel a malty do dutiny stromu.



Podle dendrologa Aleše Rudla se tak stromu nahradil chybějící kmen a mělo se za to, že se v něm budou méně tvořit vlhkost a houbové choroby. „Efekt byl ale opačný. Opatření se ukázalo jako naprosto nevhodné a ve finále stromu jen škodí. Daleko lepší je dutinu nechat volně, aby mohla dýchat a vysychat. Rozhodně není potřeba strom betonovat,“ komentuje přežitek ve Hvězdě Rudl.



Mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová uvedla, že ošetření památného stromu bylo sice provedeno metodou staré školy, cihly a beton ale ve stromě nejspíš zůstanou. „Na základě doporučení odborníků se primárně staré konzervační zásahy neodstraňují, nebo jen velmi opatrně,“ vysvětluje Fišerová.



Zednický zásah není zdaleka jediným z traumat, která památný jírovec za jeho život potkala. Zazděný strom je součástí seskupení pětice „bratrů“ rostoucích nedaleko Libocké brány velmi blízko sebe. Za svého života si tak stromy podle Rudla nemohly každý vytvořit vlastní korunu a s léty jim začalo být těsno.

„Od někdejších pamětníků je známo, že skupinka byla vysazena do tvaru koruny císařovnou Marií Terezií,“ přihazuje zajímavost Rudl, podle kterého se celá pětice stromů těší zhoršenému zdravotnímu stavu.

O tom, zda se v oboře Hvězda jedná se stromy s patřičnou odborností, polemizovali místní z Prahy 6 naposledy před rokem. Desítky vzrostlých smrků, červených dubů, buků a dalších stromů zde totiž padly za oběť hromadnému kácení, které v oboře se svolením městské části i magistrátu provedly Lesy hlavního města Prahy.

Ačkoliv se tehdy všechny strany shodly na tom, že se jednalo o prospěšný zásah, mluvčí Prahy 6 Martin Churavý upozornil na necitlivé provedení tohoto mýcení. „Místo oficiálně deklarovaného pozvolného procesu ze všeho nejvíce připomínalo plošný nálet,“ kritizoval tehdy Churavý. Zastavění kmene historického kaštanu cihlami dnes označuje jako těžký dendrologický diletantismus.

Cihly a beton bychom našli schované také v několika stromech v parku Stromovka. Dnes se jako šetrnější alternativa ochrany dutiny ve stromě volí například stavba pomocné stříšky, která brání zatékání do kmene. Podle dendrologa Rudla mají navíc stromy dobré obranné mechanismy. „Pokud se nechá dutina volně, strom si ji umí opět částečně zatáhnout,“ doplňuje Rudl.

Pětice kaštanů je označena jako památné stromy od roku 2002. Jejich kmeny s obvody mezi dvěma a třemi metry vyrostly do výšky mezi patnácti a dvaceti třemi metry.