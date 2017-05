Z vězně milionář. Jiří Kajínek vydělával peníze i za mřížemi

Psycholog: Člověk si za mřížemi zvykne na rutinu Po 23 letech se Jiří Kajínek dostal na svobodu. Problémy se začleněním do společnosti pro deník Metro vysvětloval vězeňský psycholog Václav Jiřička. Jak zvládne pobyt na svobodě? Ke konkrétním osobám se nemohu vyjadřovat. Ale obecně platí, že čím déle je člověk izolován od společnosti, tím obtížněji se učí zase svobodně pohybovat. Za riziko číslo jedna považuji udržení životaschopných vztahů s druhými lidmi. Člověk si za mřížemi zvykne na rutinu, zvykne si na vlastní svět, který si po léta řídil jen on sám – a najednou se zdi tohohle světa zhroutí a on se musí naučit snášet přítomnost jiných lidí. Je nějaká šablona, kterou má propuštěný vězeň dodržet, aby se mu podařilo zařadit do společnosti? Na svobodě uspějí ti, kteří si ponechají určitý rozumný režim i po propuštění a podaří se jim ho sladit s požadavky normálního života. Pomůže jim to zmírnit jak ten prvotní šok z nového prostředí a zdánlivě neomezených možností, tak sekundární šok z poznání, že i běžný život má řadu omezení a pravidel, kterými se člověk chtě nechtě musí začlenit do společnosti. Především se ale zúročí to, jak na sobě takoví lidé po celou dobu věznění pracovali. Zda se snažili o náhled na svůj dřívější životní styl a byli motivováni ho změnit, nebo spíš hledali cesty, jak se z vlastní odpovědnosti vykroutit. Jaký vliv na něj bude mít to, že je mediálně slavný? Někteří lidé trpí přílišným zájmem médií a veřejnosti o svou osobu, jiní jdou naopak zájmu médií aktivně naproti. Někteří na svém mediálním obrazu dokonce staví své ego. Takoví lidé mívají často i určitý šarm a charisma, pro které získávají sympatie svého okolí i široké veřejnosti. U takových jedinců bych se bál spíš manipulace druhými lidmi než toho, že budou zájmem druhých trpět.