Za tajemstvím názvů pražských čtvrtí: Hrdlořezy, Ďáblice a Kobylisy

Některé názvy pražských částí opravdu budí zájem, údiv a zamyšlení, ale málokdo z nás je takový detektiv, aby po původu názvů pátral. Nám s pátráním pomohl Milan Polák, ředitel nakladatelství Milpo zaměřujícího se na vydávání knih o Praze, vědci z Ústavu pro jazyk český, digitalizovaná verze pětisvazkového slovníku Antonína Profouse Místní jména v Čechách a další internetové nebo písemné prameny.

Kobylisy

Původní název byl Kobolisy. Název obce vyvolává nejrůznější spekulace, stal se proto zdrojem četných dohadů a fantazií. Třeba teorie o tom, že tu stávaly šibenice, k nimž se slétali mrchožraví ptáci (kobi), aby hodovali na tělech popravených – lísali se k nim. Další verzí je, že tam nevolníci ve 12.–14. století chovali pro pány koně na takzvaných kobylích polích. Podobně vznikla jména jako Kobylí, Kobylice a snad také Kobylisy. V případě pojmenování této části jde spíše o dohady, ale skutečný důkaz není.

Archeologické nálezy dokládají zdejší osídlení už v době kamenné, ale první zmínka o vsi je až z roku 1297.

Ďáblice

Na území Ďáblic se výskytu čertů a ďáblů skutečně bát nemusíte. Ďáblice byly původně osídleny už v době bronzové, první zmínku o nich ale nacházíme až v roce 1253. Do 16. století nesly název Davlice, odvozený od osobního jména Davel. Jednalo se o ves lidí Davliců neboli lidí Davlových.

Hrdlořezy

Jednoznačně náš favorit. Většině se při vyslovení tohoto názvu zježí chlupy na těle a vybaví si nějaké mordy, ke kterým v této části dříve zřejmě docházelo. Nyní věříme, že kultura vyspěla, a s pomocí policie se můžeme v Hrdlořezech procházet relativně bezpečně. K Hrdlořezům se váže mnoho legend, například ta z roku 1625, kdy tam byl zavražděn nenáviděný Jan Daniel Kapr z Kaprštejna, jeden z těch, kdo vyslýchali pobělohorské odsouzence před popravou na Staroměstském náměstí. Kapr nejen vyslýchal, ale také okrádal a z účasti na soudním jednání zbohatl. Koupil si několik domů v Praze a v Hrdlořezech dostal jako konfiskát vinici. Když se s ní chtěl pochlubit ženě, co si ho vzala proti své vůli, stálo ho to život – byl v Hrdlořezech úkladně zabit jejím milencem Adamem Zápským ze Záp.

To je legenda, ve skutečnosti se název Hrdlořezy objevuje daleko dříve, a to už v roce 1395, jak uvádí ředitel nakladatelství Milpo Milan Polák: „Označení vsi pochází snad skutečně podle hrdlořezů – násilníků, rváčů a lapků, kteří se skrývali v okolních hvozdech, pověstný tím byl zejména les Vidrholec, a přepadávali na známé stezce do Prahy povozy i kolemjdoucí.“ Tak je jasné, že se tu skutečně zabíjelo.