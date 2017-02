Matějská pouť možná naposled v podobě jak si ji pamatují Pražané

Matějská pouť Pouť začíná v sobotu 25. února a skončí 17. dubna.

Otevřeno je od úterý do pátku od 13 do 21 hodin a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10 do 22 hodin. Po skončení pouti budou dvě desítky atrakcí k dispozici návštěvníkům parku po zbytek sezony. Novinkou je, že pořadatelé ve všední dny pro návštěvníky zrušili vstupné. O víkendu se za vstup do areálu zaplatí 30 korun. Cena atrakcí na pouti bude stejná jako v minulých letech, tedy od třiceti až do dvou set korun. Tradice akce sahá až k roku 1595, letos bude první jarní pouti v Evropě 422 let.