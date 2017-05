Zase tunel? Tentokrát v Malešicích. Město řeší pokračování okruhu

Dostavba severovýchodní části městského okruhu rozděluje pražskou koalici. Zatímco ANO a ČSSD jsou pro jeho dostavbu, podle Trojkoalice jde o nekoncepční záměr, který je v rozporu s­ připravovanými dokumenty města, a požádala o stažení jednání o něm z programu dnešní rady.



Začít stavět by se mohlo v roce 2023, není potřeba překročit Vltavu, je to technicky jednodušší než tunel Blanka, říká radní pro dopravu Petr Dolínek

Předkladatel návrhu, náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek ale podle všeho v úterý materiál na radu přinese. „Pokud by okruh vedl jinou trasou, než stanovuje posouzení vlivu na životní prostředí, znamenalo by to prodloužení termínu dokončení stavby o deset let,“ řekl Dolínek. Ze zhruba třiceti kilometrů městského okruhu momentálně chybí deset kilometrů mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy, polovina z toho má být vedena v tunelech.

„Chceme to probrat na koaličním jednání a odložit, než budou dva rovnocenné návrhy, říká Matěj Stropnický předseda dopravního výboru.

S dokončením okruhu souhlasí i Trojkoalice. „Nesouhlasíme ale s verzí Blanka 2, chceme vést dopravu po stávajících komunikacích,“ řekl Matěj Stropnický, předseda dopravního výboru města. Hlavním požadavkem Trojkoalice je, aby magistrát nechal rozpracovat alternativní variantu dokončení okruhu. Namísto vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s ­vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče poslala z­ Holešoviček na Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru zahrnující i nový tunel v Malešicích.

Snahy nedokončit okruh poškozují podle Dolínka Prahu. „Všechna evropská města mají okruh, nikde nebylo nalezeno lepší řešení, nejde vymýšlet pro Prahu něco jiného,“ uvedl Dolínek. Dokončení okruhu by podle současných cen mělo přijít na 40 miliard. Podle Stropnického ale na základě předchozích zkušeností může město reálně počítat s náklady šplhajícími k 60 miliardám. „To by město zadlužilo na mnoho let,“ dodal Stropnický.