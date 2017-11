Zlaté vejce ani Muchu v parku „nikdo“ nechce

Bude z malého parku u Štefánikova mostu v Praze 1 stavební parcela? Ani po několika měsících poté, co padl tento návrh poprvé, nemají na magistrátu stále jasno. Pražští zastupitelé včera odložili projednání přípravy změny územního plánu, kterou budou moci opět projednat na konci listopadu.



„Rada dostala tento podklad k zamítnutí, ale na jednání převážil názor, že by se měl projednat,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Podle ní pozemek dosud nikdy nebyl veden jako stavební. Před výstavbou nábřeží tady bylo pouze koryto řeky.

Změnu v územním plánu navrhla radnice Prahy 1. V minulosti se v souvislosti s tímto místem mluvilo o stavbě takzvaného Zlatého vejce nebo sídla pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Rada města ale rozhodla, že pokud by se měla stavět nová budova pro umístění epopeje, měla by stát na Těšnově.

Za pozměnění územního plánu by se podle svých slov postavila například zastupitelka za ODS Jaroslava Janderová. Podle ní jde především o to, aby na místě parku vznikla nová architektura. „Zlaté vejce nikdo nechce, ale chceme z Revoluční udělat důstojnou třídu s ukončením budovou, která by sloužila veřejnosti,“ dodává Janderová. Radní Karel Grabein Procházka za ANO na jednání zastupitelstva uvedl, že by město mělo práce na změně podpořit. Teprve při projednávání jednotlivých návrhů domů se podle něj ukáže, zda parčík zastavět, či ne.

Pokud by zastupitelé s pořízením změny souhlasili, neznamenalo by to, že bude park zastavěn. Institut plánování a rozvoje (IPR) by změnu začal připravovat, její definitivní podobu by následně museli schválit zastupitelé.

Autorem originálního projektu Zlaté vejce, jehož stavba by město vyšla na 200 milionů korun, je architekt Petr Malinský. Ten se při tvorbě inspiroval slovanskou mytologií – sluncem a zářícími objekty.