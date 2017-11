Zpěvačka Jana Kirschner: Neumím stát na jednom místě

Na hudební scéně už jste přes 20 let, ale teprve teď vydáváte první živou nahrávku. Kdy vás poprvé napadlo, že by bylo dobré něco takového vydat?

Každý interpret by měl mít v portfoliu takové album. Je však důležité k němu dospět. Být připraven na to, že váš hlas nebude vždy stoprocentní a dokonalý. Takový je život. Protože Živá je nahrávka z vícero turné a koncertů, o to více je možné, že se kvalita jednotlivých nahrávek bude lišit. Nešlo nám však o žádnou vyleštěnou dokonalou live nahrávku, ale spíš o dokument, který přináší jakýsi průřez mou tvorbou a kromě těch posledních písní z Moruše nabídne i písně ze starších alb, jako je Modrá či Na čiernom koni, které navzdory časovému rozdílu působí přirozeně.



Jak na uplynulá turné, která se promítla na nové desce, vzpomínáte?

S humorem. S odstupem času se vše zdá jednodušší a hlavně se člověk na vše dokáže podívat z jiného úhlu pohledu. Takže se dokáže zasmát i tomu, pokud něco nevyšlo, jak jste chtěli. Miluju hudbu, a tak život na turné i přes logistiku se dvěma dětmi je pro mě přirozený stav. Jsem cestovatel. Nemám ráda stát na jednom místě. Navíc moji muzikanti byli vždy jako moje druhá rodina.



Pro fanoušky jste připravila i rozsáhlý booklet, něco jako muzikantský deník. Co v něm najdou?

Autorské poznámky, stage plány, kritiky, komenty dalších muzikantů a zejména spoustu fotografií. Připravilo ho Studio Najbrt a je to kus práce.



Živá je tedy tečka za dlouhým obdobím Moruše. Co máte v plánu teď? Chystáte podobně rozsáhlý projekt, nebo spíš něco komornějšího?

Už v těchto dnech dáváme dohromady plán na další dva roky a potom, jak skončí prosincový koncertní kolotoč, se pustíme do nových věcí. A také se rýsuje pár zajímavých spoluprací i tady v Česku, filmová hudba a spousta jiných projektů. Takže se určitě nenudím. Nejdůležitější je však nyní pro mě nové album. Protože chci zase věci posunout dál.



V jednom rozhovoru jste zmínila, že byste ráda někdy napsala knížku pro děti, láká vás psaní? Chystáte něco?

No, zatím píšu pouze hudbu ke slovenskému televiznímu seriálu pro děti Tresky plesky. A to mě opravdu baví. Je to skvělá spolupráce s mladým animátorem a snad se to podaří dostat i k vám do Česka!