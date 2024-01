Nelichotivý primát. Máme nejvíc rakoviny ledvin na světě, vede Plzeňský kraj

Rakovina ledvin se stala nelichotivou českou „specialitou“. Tři tisíce nových diagnóz ročně znamenají těsnou druhou příčku ve světových statistikách výskytu, stejně jako tisíc úmrtí ročně představuje absolutní světový vrchol.

Ledvinoví nebožtíci nemají ve světě konkurenci

Na rozdíl od biatlonové reprezentace patříme v této nelichotivé disciplíně ke světové špičce dlouhodobě a vytrvale. Co je na statistikách nejpozoruhodnější, nejvyšší výskyt jak v Česku, tak ve světě si udržuje Plzeňský kraj. Hned za ním je Jihočeský kraj, který také Češi obecně vnímají jako místo pro zdravý život. Lékaři a vědci z toho zůstávají v rozpacích. „Jednoznačný důvod bohužel neznáme. Obecně lze říci, že rizikovými faktory jsou obezita, vysoký tlak nebo kouření, které jsou v Česku stále časté,“ říká Alexandr Poprach, primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a předseda Sekce uroonkologie České onkologické společnosti.

Multicentra V České republice je celkem 19 komplexních onkologických center. V nich odborné multidisciplinární týmy rozhodnou o dalším postupu při léčbě u nálezu rakoviny ledvin a případném nasazení nejmodernější terapie. PH

Poprach dodává, že vysoký výskyt můžeme přičítat dobré diagnostice a záchytu onemocnění díky husté síti ultrazvukových pracovišť.

Muži jsou ve větším ohrožení

Zhoubné nádory ledvin postihují v populaci více muže, ti představují asi dvě třetiny nemocných, nejčastěji ve věku mezi 65. až 75. rokem.

Proč jsou muži mezi postiženými častěji než ženy? Lékaři na to nemají stoprocentní vysvětlení. „Bohužel to nevíme. Existují samozřejmě různé hypotézy. Například že je to nějakým způsobem hormonálně vázané, ale jistě se to bohužel neví,“ podotýká Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Fakultní nemocnice Motol v Praze. „U nádorů to tak bývá, že u jednoho pohlaví jsou častější, ale přesný důvod u nádoru ledvin nevíme,“ uzavírá Babjuk.

Většinou to jde šetrně

„Zhoubné nádory ledvin se zachycují nejčastěji jako náhodné nálezy při vyšetřeních z jiné indikace,“ upozorňuje Vojtěch Fiala, vedoucí lékař ambulance Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha (VFN). Většinu nálezů se daří zachytit ve velikosti nádoru do čtyř centimetrů.

„Je proto možné je operovat miniinvazivně. Ročně je to kolem šedesáti případů,“ říká Fiala. Otevřený zákrok, kdy není laparoskopické operování možné kvůli velikosti nádoru, provádějí na urologické klinice VFN asi dvacetkrát ročně.