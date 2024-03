Odpovědnost za škodu letos láme spodní limity. Navýšení je o 15 milionů korun

Byly to zlaté časy této pojistky. Kdo vlastnil v Československu automobil od roku 1954 do roku 1991, tedy dlouhých 37 let, platil ročně 144 korun. Žádný vliv inflace, žádná valorizace při stoupajících cenách vozů nebo servisních prací. To už 33 let neplatí. Odpovědnost za škodu se průběžně mění.

Z 35 milionů na padesát. Inflace si řekla o podíl

Na konci loňského roku prošla parlamentem novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. „Jednou z nejdůležitějších změn je navýšení zákonných limitů. Původní minimální zákonné krytí se z 35 milionů mění nově na 50 milionů,“ komentuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

JSTE TAKÉ POVINNÍ? Nové technologie v dopravě s sebou nesou i nové finanční starosti.



Nově musejí být pojištěna i motorová vozidla s maximální konstrukční rychlostí přesahující 25 km/h, anebo vyšší než 14 km/h v případě, že váží více než 25 kg bez řidiče. Což míří na nejrůznější „koloběžky“ a podobná popojíždědla.



Povinné ručení si musejí sjednat majitelé těžších a výkonnějších elektrokoloběžek, golfových vozíků nebo sněžných skútrů.



Povinnost se od letoška týká i zahradních traktorů a také mnohé pracovní stroje budou muset být pojištěny v případě, že mají jezdit po veřejných komunikacích. PH

„Vývoj cen a také vysoká inflace ukázaly, že stávající limity 35 milionů korun na újmu na zdraví nebo smrti a stejné částky na majetkovou škodu jsou v mnoha případech nedostačující. Proto se minimální částka posunula skokově na padesát milionů korun. To by mělo lépe kompenzovat škody způsobené dopravními nehodami.

Řidiči se totiž někdy mylně domnívají, že deset nebo dvacet milionů, natož třicet pět je ažaž. Ale zapomínají, že likvidace škod se netýká jen pomačkaných plechů. Pokud zaviníte nehodu kamionu převážejícího drahou elektroniku či jiné zboží a majitel vyčíslí škodu na desítky milionů korun, pohled na spodní limit plnění se najednou liší.

Do škody se může ale započítávat finanční plnění za újmu na zdraví, která může být u hůře postiženého zraněného hodně vysoká. Také poškození budovy nebo veřejné stavby nebývají levná.

Někde připlatíte stokoruny, jinde naopak ušetříte

Při pohledu na nové ceny vidíme, že minulý měsíc narostla průměrná výše nově sjednaného povinného ručení o rekordních 15 procent oproti únoru 2023, konkrétně z 4266 na 4896 korun. „Oproti únoru 2023 nejvíce zdražily Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa, a to o více než třetinu,“ vypočítává změny Ondřej Vacek, produktový specialista portálu Top-Pojištění.cz. Povinné ručení od Slavia pojišťovny se za stejné období zvedlo o 31 procent.

Průměrné ceny povinného ručení od ostatních porovnávaných pojišťoven se od loňského února zvýšily jen minimálně, jako o pět procent v případě ČSOB Pojišťovny. Naopak Uniqa ubrala v průměru procento a pojišťovna Pillow dokonce šest procent.

Škodovkáři ouvej, volvisté jsou oukej

Zajímavý pohled je možná na nové průměrné ceny povinného ručení podle jednotlivých značek automobilů. Top-Pojištění.cz uvádí nejvyšší meziroční růst u opelů, tam to je téměř o čtvrtinu. Dvacet procent si připlatí majitelé japonských toyot. Také škodovkáři asi zaznamenají při sjednávání nových pojistek devatenáctiprocentní navýšení.

Pod domácí značkou je například i prémiové BMW, kde srovnávač potvrzuje „jen“ osmnáctiprocentní zvýšení. Na jednociferný růst se dostala jihokorejská značka Kia. Radovat se mohou ale majitelé renaultů a volv. První značka zlevňuje v průměru o pět procent, švédské vozy dokonce o osm.