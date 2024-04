Policie zasáhla proti agresivnímu mladíkovi. Zaklekli ho a bili, píše svědkyně

„Takhle přistupuje státní policie v Českém Krumlově a městská policie tomu napomáhá. Že zakleknou šestnáctiletého kluka, tři a ještě ho bijou. Prosím o co nejvíc sdílení!“

Pánové vy nejste všechno!!!

Platíme vás z daní a chováte se k lidem jako hovada a k dětem se takhle přistupovat nesmí, bych vás vyhodila na minutu všechny!!!! 0 0

Tak okomentovala autorka video, které natočila v noci na neděli v Českém Krumlově. Policisté popsali, co incidentu předcházelo. Oznamovatel je přivolal do Plešivecké ulice, kde sledoval, jak dva mladíci poškozovali kopáním zaparkovaná vozidla.

„Jeden mladík byl při zajištění natolik agresivní, že policisté museli použít donucovací prostředky. Ten zákrok byl standardní, protože pachatel neuposlechl našich výzev, proto hlídka použila hmaty a chvaty,“ sdělil policejní mluvčí Jiří Matzner a dodal, že druhý z mladíků s policií spolupracoval, proto neskončil zakleknutý na zemi.

„Pokud šlo o výtržnictví, poničení cizího majetku, děti se mají omluvit poškozeným a uhradit škodu na majetku, aby pochopily, že tohle dělat nemají. Výchovnou lekci ať jim dají doma rodiče,“ napsala autorka videa redakci iDNES.cz.

„Já tohle video uveřejnila, abych upozornila na zásah policie, na to, co se dělo přímo na videu. Že tam bylo násilí na chlapci, kterému je 16 let. Nevidím tam žádné agresivní chování toho chlapce, slyším jen au, au,“ dodala.

Policisté dále prověřují, zda tato dvojice nemá také na svědomí poškození vozidel z minulého víkendu.

Zajištěného mladíka policisté odvezli na oddělení, kde si ho následně vyzvedl otec. „Zároveň žádáme řidiče či majitele poškozených vozidel, aby nás kontaktovali na lince 158,“ doplnil Matzner s tím, že v případu zatím nebyla vyčíslena způsobená škoda.