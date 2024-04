Jednasedmdesátiletý řidič předjížděl, zabil ho náraz do protijedoucího vozidla

Při tragické dopravní nehodě na silnici 2/37 ve směru z Tábora na Slapy ve středu po čtvrté hodině odpoledne zemřel 71letý muž. Ten při předjíždění narazil do protijedoucího auta, které následně narazilo do dalších dvou vozidel. Řidič přímo nabouraného auta vyvázl s lehkými zraněními a byl převezený do táborské nemocnice.