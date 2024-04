Nevěděla jsem kudy kam, řekla strážníkům 13letá dívka. Nadýchala 1,6 promile

Liberec dočasně přestěhuje k radnici umělecké dílo známé jako Kapka, které je přes 40 let u...

Mezinárodní výstava přivedla do Brna tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění

4. dubna 2024 11:55

Mezinárodní výstava Beyond the Sound přivedla do Brna tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění....