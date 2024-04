Vrátili se problémoví Romové, zmínila starostka. Komunita chce její rezignaci

Na případ upozornil server Romea.cz. Diskutované vyjádření zaznělo od Quittové na březnovém jednání zastupitelstva, když odpovídala na dotaz opoziční zastupitelky Jany Přikrylové (Společně pro Černovice), která se ptala, zda radnice monitoruje situaci na adrese, kde odnedávna žije romská rodina.

Quittová reagovala, že dům byl prodán přes realitní kancelář, prodávajícími byli manželé, které osobně zná. „Prodali ho…, ano, osobám, hm, jiné, já teď nevím, jak to mám říct, prostě Romům, kterých jsme se zbavili, kterých jsme se před několika lety zbavili ze Starých Černovic, kteří se nám odstěhovali do Slavkova u Brna, a tito lidé to prostě koupili od těch našich lidí, který já znám, protože dali nejvyšší nabídku,“ řekla starostka.

Dál uvedla, že tito Romové mají za sebou trestnou činnost. Zdůraznila, že po přistěhování ji prozatím nepáchají a nedopustili se přestupků. „Nás to taky štve, protože my jsme byli rádi, že jsme se jich zbavili, a máme je zpátky,“ dodala na závěr své řeči Quittová.

„Další příklad politika, který pokračuje v dehonestaci Romů“

Reakce ze strany organizací a institucí spojených s menšinou byla razantní. Vyjádření pochopily zjevně jako protiromské a směřující nejen na konkrétní rodinu. Romská rada, která představuje poradní orgán pro záležitosti romské záležitosti v Brně, podle serveru vyjádřila hluboké znepokojení nad výroky a vyzvala starostku k omluvě a k odstoupení z politických funkcí.

Zástupci rady se s Quittovou také osobně sešli. „Na tomto jednání se jednoznačně prokázalo, že stereotypní vyjádření směřovala na romskou rodinu, která v městské části již delší dobu nebydlí. Přesto přisoudila nově příchozí romské rodině, která si zde legálně pořídila dům, kriminální minulost. Jedná se o další příklad politika, který pokračuje v dehonestaci a hanobení Romů,“ prohlásila rada.

Starostka nicméně v reakci pro iDNES.cz upozornila, že mluvila pouze o jedné konkrétní rodině, která byla dřív problematická a do Černovic se vrátila po koupi domu, a že se tam nová rodina nepřistěhovala. „Dotyčný muž Roman Kotlár za mnou dokonce osobně přišel na radnici, i když v domě údajně s rodinou nebydlí. Že se v minulosti dopustil trestné činnosti, je veřejně dohledatelné,“ vysvětlila Quittová

Podobně jako romská rada se vyjádřili také v RomanoNet, kde koordinují nevládní a neziskové organizace pracující s romskou menšinou. „Ostře odsuzujeme jakékoli projevy rasismu a diskriminace. Vyzýváme starostku a další představitele města, aby se jasně distancovali od těchto výroků a podnikli kroky k nápravě, včetně veřejné omluvy a zavedení opatření pro lepší vzájemné porozumění a spolupráci mezi všemi občany,“ uvedl ředitel RomanoNetu Milan Miko.

Quittová se za svá slova pro server Romea.cz omluvila, označila je za nešťastně volená. „Rozhodně nejsem typ člověka, který by stranil jakékoliv minoritě v naší republice. Nemůže se hovořit ani o žádných předsudcích k romské komunitě,“ zdůraznila starostka.

Dodala, že v Černovicích dlouhodobě žijí také romské rodiny, s nimiž nejsou problémy. „Někteří pracují i pro městskou část, někteří zde mají své provozovny, jejich děti zde chodí do mateřských či základních škol a mohu říci, že jsem s některými lidmi vyrostla a jsem s nimi v pravidelném osobním kontaktu. Mrzí mě, že moje konstatování ke konkrétní rodině vzbudilo tyto negativní reakce,“ podotkla Quittová.

O celé záležitosti hodlá v pondělí promluvit na černovickém zastupitelstvu, kde odmítne výzvu k rezignaci. Tento týden věc řešila s kolegy z místní koalice. O kauze informovala také ostatní poslance STAN.