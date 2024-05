Utonulý ve Vltavě byl britský turista. Během noci s přáteli skočil z party lodi

Tělo, které v neděli vylovili policisté z Vltavy poblíž Štefánikova mostu, patřilo devětadvacetiletému britskému turistovi. Ten byl pohřešovaný poté, co na konci dubna skočil do řeky z výletní lodi v centru metropole. Do Prahy ho přijeli hledat i jeho příbuzní.