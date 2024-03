Stará vodárna jde k zemi, místo ní může být odpočinková zóna i hudební klub

Podle Miroslava Vaňka, náměstka primátorky Karlových Varů, se v místě počítá s odpočinkovou zónou. „Lokalitu staré vodárny chceme postupnými krůčky za rozumné finance začít revitalizovat a dát ji do kupy. Všichni bychom si přáli, aby to bylo co nejrychleji, ale tak to nefunguje,“ řekl Vaněk. Sousední Meandr a Náplavku už denně využívají stovky lidí.

„Jsou vytipované budovy, které zmizí kvůli špatném stavu a také hrozí jejich zřícení,“ vysvětlil Vaněk. Budovy využívali hlavně bezdomovci. Další navazující objekty chce město zachovat. Zpracovává se projekt na jejich záchranu a další využití. Magistrát nechal vyčistit podzemní filtry bývalé vodárny, zajistit je proti vniknutí nepovolaných lidí a zlikvidoval náletové dřeviny.

Plány se stále vyvíjejí

„Někdy v květnu chceme všechny zájemce pozvat na prohlídky podzemních filtrů. Jsou tam krásné industriální prostory,“ poznamenal náměstek Vaněk.

Město si od tohoto kroku slibuje, že ze strany veřejnosti přijdou návrhy na využití prostor. Celkem je těchto filtrů osm, k jednomu z nich ale není přístup z městských pozemků.

Právě na nich, případně na místě uvolněném demolicí ruin, má podle Vaňka vzniknout pumptracková dráha, místo tady mají najít i skateboardisté. Přesné využití je ale ještě otázkou budoucnosti. Plány se stále vyvíjejí. Další objekt staré vodárny se dá ještě zachránit a dál využívat. „Vzniknout by tady mohl například hudební klub,“ konstatoval Vaněk.

Brownfield v centru města

Na rozdíl od Jaltské, Dr. Bechera a dalších ulic v centru města by hudební produkce ve staré vodárně nikoho nerušila, místo je přitom dobře dostupné ze všech stran. „Ta zadní budova má pro zřízení hudebního klubu všechny předpoklady, projednávali jsme to i s lidmi z oboru. Těm se ty prostory velmi líbily,“ dodal náměstek.

Vodárna v této lokalitě sloužila Karlovým Varům od roku 1882 až do roku 1984. „Tehdy byla dokončena vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže. Nyní se jedná o typický brownfield v centru města, na jehož využití byla zpracovaná řada architektonických studií,“ popisuje celou lokalitu Kancelář architekta města Karlovy Vary.