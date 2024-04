Dřina, ale i pády. Holky se zbláznily do koní, rodiče jim založili spolek

„Zhruba od deseti let jsem v Jenišově chodila s kamarádkami do stájí k paní Miladě Hromádkové a pomáhaly jsme se o koně starat. Nyní máme koně vlastní a věnujeme se jim dál. Naši rodiče založili jezdecký spolek. Paní Hromádková dovolila stáje používat, a hodně nás podporuje i obec. Jsme za to moc rádi a vážíme si toho,“ říká šestnáctiletá jezdkyně Barbora Vilčková.

V současnosti se péči o koně aktivně věnuje šest dětí. „Spolek má další členy, ale děvčata zde tráví nejvíce času. Různě se v péči střídáme, aby koně měli vše, co potřebují. Jako rodiče jsme moc rádi, že holky tato činnost baví. Jsou na čerstvém vzduchu, odpočinou si od školy, a zároveň mají povinnosti,“ chválí Zuzana Nýdlová, členka spolku a maminka dalších dvou jezdkyň.

Spolek si podle ní hodně věcí obstarává vlastními silami. „Jsme dost soběstační. Stavíme ohrady, sháníme piliny, uskladňujeme seno. V jiných spolcích to nebývá úplně běžné. S fyzicky náročnějšími činnostmi pomáhají manželé,“ usmívá se.

Přestože okolí Jenišova je pro projížďky na koních jako stvořené, samotná jízda je prý spíše odměnou. „Tak sedmdesát procent našeho času se o koně staráme, čistíme stáje, krmíme je či trénujeme. Ježdění je spíš zábava za odměnu. Naštěstí nás baví vše, co je s koňmi spojené,“ doplňuje šestnáctiletá jezdkyně Nika Nýdlová. „Občas k tomu patří i nějaký ten pád ze sedla, ale ani to nás nezastaví,“ podotkla.

Dívky z Jezdeckého spolku Jenišov mají za sebou už i první závodní zkušenosti. „Máme složené jezdecké zkoušky, takže můžeme závodit. Osobně jsem už získala titul vicemistr oblasti. Nejvíce se věnujeme parkuru a drezuře. Trénuje nás Daniela Donthová, která má skvělý přístup, věříme, že ještě se svými sportovními kobylkami nějaké úspěchy přidáme,“ přejí si dívky.

Jezdecký spolek Jenišov by v budoucnu chtěl nabízet také aktivity pro děti. „Máme nějaké nápady, ale konkrétně je teprve představíme,“ uzavřela Zuzana Nýdlová.