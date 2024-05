Ikonický most přes Ohři v Lokti čeká oprava, poté ho převezme město

„O této variantě jsme s městem jednali řadu let. Radnice nakonec souhlasila, ovšem pouze za předpokladu, že most opravíme. A to se nyní stane,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. Důvodem, proč chce kraj převést most na město, je podle něj fakt, že k němu nevedou žádné krajské komunikace.

Oprava mostu navazuje na úspěšnou modernizaci autobusového terminálu v Lokti. Most vedle toho, že tvoří jednu z dominant města, je také důležitou spojnicí příjezdových komunikací a dopravního nádraží s historickým centrem.

Stavební práce mohou začít až po červnovém zasedání krajského zastupitelstva. To musí budoucí záměr týkající se převodu hotového mostu městu Loket schválit. Podle předpokladu budou práce trvat rok, od července letošního roku do června roku 2025.

Zásadní rekonstrukci podle Blažka potřebuje zejména nosná konstrukce mostu. „V nejbližší době budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele projektu. Celá akce by podle vypracované projektové dokumentace měla vyjít na 46 milionů korun, ale uvidíme, s jakými nabídkami se firmy přihlásí a na jakou částku se skutečně dostaneme,“ konstatoval náměstek.

Jakým způsobem se práce na rekonstrukci dotknou provozu, nechce Blažek předjímat. „U takto rozsáhlé opravy je vždy velmi těžké zajistit aspoň částečnou průjezdnost, nicméně se o to vždy snažíme. V případě města Loket je ten zájem o to větší, jelikož se jedná o jedno z nejexponovanějších turistických míst v kraji s vysokým počtem tuzemských i zahraničních turistů. Uvidíme, jak budou práce pokračovat, nicméně je třeba se připravit i na situaci, kdy bude muset být most na omezenou dobu zcela uzavřen," dodal Dalibor Blažek.

Dvacet metrů nad hladinou

Původní most císaře Ferdinanda se nad meandrem Ohře v Lokti klenul v letech 1835 až 1931. Jeho konstrukce byla původně řetězová a ve své době byl největší stavbou tohoto typu v Čechách. Výjimečný byl především výškou 20 metrů nad hladinou.

Starý řetězový most v Lokti na snímku z roku 1835

Dopravě do historického centra města sloužil do roku 1928, kdy si jeho špatný stav vyžádal uzavírku. O tři roky později byl zdemolován. Současná železobetonová konstrukce je z let 1934 až 1936. Původní podobu řetězového mostu mohou ve zmenšené variantě obdivovat návštěvníci mariánskolázeňského parku Boheminium.