Chystaná průmyslová zóna Cheb II má přivést vysoce kvalifikované pracovníky

To je cílem memoranda o spolupráci, které v pondělí ráno na chebské radnici podepsalo město Cheb, Karlovarský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS).

„Transformace světové ekonomiky představuje velkou výzvu v podobě rozvoje nových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou výroba čipů, elektromobilita či umělá inteligence a další. Základem toho, abychom v ní obstáli, je výroba moderních technologií, která vyžaduje dostatečně rozlehlé plochy, co nejlépe připravené pro jejich rozvoj,“ uvedl ministr Síkela.

Doplnil, že právě příprava vhodných lokalit je úkolem pro nově založenou Státní investiční a rozvojovou společnost, která si přípravu strategického podnikatelského parku v Chebu vezme na starosti jako svůj pilotní projekt. A zdůraznil, že jedním z odvětví, které by se mohlo v budoucím podnikatelském parku rozvíjet, je právě autonomní mobilita.

„Ta lokalita bude mít prioritní zacházení i z hlediska povolovacích procesů, musíme připravit nejen samotné místo, ale i infrastrukturu a líheň budoucích talentů,“ upozornil Síkela.

Příprava se musí zrychlit

Strategická investice potřebuje dopravní a energetickou infrastrukturu i rozvoj z hlediska dalších služeb. A to vše s obnovitelnými technologiemi. S tím vším se podle ministra počítá.

„Vycházíme z toho, že u projektů podobného typu z hlediska požadavků zahraničních investorů je požadavek od vstupu do jednání po zahájení provozu maximálně v horizontu dvou tří let. U nás to ale trvá sedm let i déle. Proto očekáváme zrychlení. Bez toho se nepohneme dopředu a zahraniční investoři nám budou odcházet jinam,“ uvedl Síkela.

Právě v tom by podle jeho slov měla sehrát hlavní roli státní společnost SIRS, která převezme koordinaci přípravy. Podle ministra se přitom počítá i s úzkou spoluprací další rezortů.

Jak uvedl člen představenstva SIRS David Petr, analýzy potřeb budoucí zóny by měly být hotové ještě letos. Společnost také v následujících měsících zpracuje studii proveditelnosti, v níž detailně posoudí například maximální možnou kapacitu infrastruktury v lokalitě s ohledem na aktuální poptávku strategických investorů.

„Je to první krok, který vytváří předpoklady pro to, aby se toto území stalo skutečným strategickým podnikatelským parkem,“ kvitoval podpis memoranda starosta Chebu Jan Vrba (ANO).

Jenom Cheb, vadí opozici

Jeho straničtí kolegové z krajského zastupitelstva však akci kritizují s tím, že se jedná ze strany ministra Síkely pouze o zviditelnění. Vadí jim rovněž, že se memorandum týká jen města Cheb. „Proč jen Cheb? Proč ne Sokolovsko? Karlovy Vary? Nebo Ostrov? Jde jen o předvolební PR, které ale celému regionu trn z paty nevytrhne,“ řekl například starosta Sokolova Petr Kubis. Podle chebského starosty Vrby je však jisté, že projekt takového rozsahu zasáhne nepochybně celý kraj.

Chebská lokalita má výrazný rozvojový potenciál díky svému vhodnému umístění, dobrému dopravnímu napojení, téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také vhodné výškovým poměrům terénu. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl.

Cheb je v Karlovarském kraji z pohledu průmyslových zón na špičce. Průmyslový park Cheb I. je největší v regionu a stále se rozrůstá. V současné době zde pracuje zhruba 3 500 lidí. Průmyslový park Cheb II by se měl rozkládat hned v sousedství.