Voda v Tuřanech se dá zase pít. Ale je druhá nejdražší v celém Česku

Z vodovodního řadu v Tuřanech nějaký čas tekla jen voda užitková. Dokonce hrozilo, že bude nutné dodávky úplně zastavit a domácnosti zůstanou na suchu. To už tedy nyní neplatí. Pitnou vodu mají lidé v Tuřanech a okolí k dispozici od ledna.

Obec teď čeká stavba nové vodárny. „Voda tu byla špatná. Jenže abychom mohli vůbec začít něco řešit, museli jsme nejprve od státu starou vodárnu v Návrší a letitý vodovodní řad, který vede vodu z Návrší do Tuřan, koupit. Problém byl, že 1,6 milionu korun jsme neměli. Díky tomu, že se do jednání na ministerstvu financí vložil senátor Miroslav Plevný, jsme vyjednali úplně jinou cenu, a to 200 tisíc korun,“ popisuje tamní starostka Jitka Šindelářová.

Koupí vodovodu však cesta za pitnou vodou teprve začala. Ve vodárně, která brala vodu ze sběrné studny, bylo třeba nejprve zjistit příčinu problémů s kvalitou vody a následně instalovat novou technologii. Vyměnit se musely i více než šest desetiletí staré trubky. Do oprav obec zatím investovala přes 300 tisíc korun.

Ale stálo to za to. Podle posledního kontrolního odběru už od ledna k přibližně pěti desítkám připojených domácností proudí voda, kterou je možné označit jako pitnou.

Vedení obce však musí ještě dořešit problémy na dvou místech, kam voda dosud míří ve starém potrubí, které často praská. Rovněž plánuje, že stávající malá vodárna bude sloužit jen pro Návrší. Pro Tuřany by měla přímo v obci vyrůst nová úpravna, která bude jímat vodu z vrtu.

„První část stavebního povolení na novou vodárnu už máme, teď čekáme na zbytek. Pak nás čeká náročný úkol. Sehnat na vodárnu peníze. Vzhledem k tomu, že roční rozpočet obce Tuřany je 3,5 milionu, stavbu za přibližně osm milionů korun si nemůžeme dovolit,“ uvádí starostka.

Po natočení je voda bílá

Za kubík vody, která je od ledna oficiálně pitná, lidé aktuálně platí 170 korun. Z toho 112 je vodné, 58 pak cena stočného. A to se mnohým nelíbí. „Máme nejdražší vodu v republice,“ argumentuje například Petr Růžička. Podle přehledu letošních cen vodárenských společností na stránkách Naše voda víc účtují za vodu už jen Vodárny Kladno – Mělník. Rovných 175 korun.

Fakta 170 Kč platí lidé za kubík vody v Tuřanech na Chebsku.

112 Kč je cena vodného, 58 korun pak stojí stočné.

o 5 Kč více platí lidé napojení na vodárnu Kladno-Mělník.

Starostka vysvětluje, že cena se odvíjí od doložitelných nákladů. A dodává, že kdyby obec vodné nedotovala, byla by ta částka ještě vyšší.

„Ovšem stočné platí lidé připojení na kanalizaci v plné výši. Důvod je jednoduchý. Obecní čistička je neustále zanesená, čerpadlo rozbité. Lidé do toalet splachují kilogramy pevných kosmetických ubrousků, které se nerozloží, ale vše ucpou. V čističce se tak objevují třeba už zmíněné zubní kartáčky, žiletky, i uhynulá zvířata. Už jsme začali pořizovat fotodokumentaci, aby se všichni mohli podívat, co se tu našlo,“ dodává.

Petru Růžičkovi také vadí, že voda, kterou natočí do sklenice, je téměř bílá. „Pročistí se, ale trvá to nějaké dvě až tři minuty. Pak je průzračná. Asi to bude velkým množstvím chemie, které se do vody přidává,“ myslí si a dodává, že nejlepší by bylo, kdyby se v Tuřanech, kde je díky novému vrtu silný zdroj kvalitní vody, co nejdříve postavila nová vodárna.