Projekt dvou sportovišť je připraven, Vary ale musí získat dotaci od agentury

„Dodavatele už máme vysoutěžené. Ve výběrovém řízení se nám oproti předpokládaným rozpočtům podařilo ušetřit více než tři miliony korun. Ve smluvních podmínkách je ovšem zakotvené, že k realizaci projektů dojde pouze s dotací od Národní sportovní agentury,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Žádost o dotaci může město podat do 2. dubna. „Snažíme se splnit veškeré podmínky výzvy tak, abychom byli s jejím podáním úspěšní,“ podotkl Vaněk. Dotace by podle jeho odhadu mohla být až osmdesátiprocentní. Multifunkční hřiště v areálu KV Areny je naplánované u tréninkové haly. Stát bude 12,8 milionu bez daně.

Po venkovním sportovišti, kde by se mohli sportovci rozcvičit, volají podle Vaňka trenéři klubů už dlouhý čas. Hřiště by ovšem podle záměrů města bylo otevřené i pro veřejnost. Pokud o něj bude zájem, tak i do desáté večer. Záměr malého hřiště s umělým povrchem pak má rozšířit nabídku fotbalového stadionu v Drahovicích.

„Nebude to svými rozměry úplně plnohodnotné fotbalové hřiště. Pro malé a začínající fotbalisty bude ale určitě dostačující,“ konstatoval náměstek Vaněk. Pokud karlovarský magistrát uspěje u Národní sportovní agentury se žádostí o dotaci, hřiště vznikne pod hlasatelnou. Náklady na jeho vybudování jsou 7,5 milionu korun.