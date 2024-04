Jihlava prodá bývalé kasárny zpět armádě. Nesmí tu být cizí vojsko, volá SPD

Armáda by měla za nemovitosti zaplatit téměř 45 milionů korun. „Nyní se jedná o předběžné odsouhlasení - s tím, že poté, co ta věc projde schválením v armádě, v červnovém zasedání zastupitelstva projednáme smlouvu o prodeji,“ řekl náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL).

Pro schválení zvedlo ruku 32 z přítomných 37 městských zastupitelů. Tři se zdrželi. Jako jediný byl proti prodeji Richard Schleiss (SPD). „Pokud v areálu bude armáda - ať naše, nebo jakákoli jiná - staneme se v té chvíli legitimním cílem pro nepřátelský útok a jdeme tím proti zájmům obyvatel,“ argumentoval Schleiss.

Částečně ho podpořil zastupitel Jaromír Paul (SPD), který by však neměl námitky, pokud by byl objekt využit výhradně Armádou České republiky. „V tom případě s tím nemáme problém, ten areál si žádá někoho, kdo o něj bude pečovat. Pokud se ale město vzdá nad areálem kontroly, není zaručeno, že se v nynější turbulentní době nedočkáme, že tam budou trvale umístěny byť spřátelené, ale cizí vojenské jednotky,“ řekl Paul.

Především na Schleissovo vystoupení přímo reagovali hned tři zastupitelé. „To je přesně ta zbabělá rétorika, našemu národu bohužel v něčem vlastní. Pokud by sem přišli naši spojenci z NATO, budu je tady osobně daleko raději vidět než Rusy,“ řekl například Zdeněk Faltus (ANO).

Kdo jiný by dal peníze na armádu než armáda?

„Toto je bohužel vetknuto v naší DNA, že se staneme legitimním cílem, protože legitimním cílem už jsme a, vážený kolego, věřte, že i kdybyste je prosil na kolenou, stejně budete legitimním cílem. To vám můžu garantovat,“ dodal Faltus.

„My už jsme cílem byli a zůstali jsme jím napořád. S ohledem na průmysl, který v Jihlavě je, bychom byli v hledáčku okamžitě, takže nebuďme naivní, že to aktivní zálohy změní,“ přidal se Jaroslav Huňáček (ODS).

Situace ve světě není jednoduchá, v Evropě se staví nové velké vojenské základny, připomněl Alois Pindjak (ANO). „Byl jsem třicet let voják z povolání, tak bych se k podpoře prodeje chtěl připojit. Toto je dobrá cesta. Kdo jiný by dal do areálu peníze než armáda. Přinese to i pracovní místa a prospěch městu,“ řekl Pindjak.

V původní verzi záměru prodeje bylo podle upozornění zastupitelky Terezy Kafkové (Piráti a Fórum) zmíněno, že převod majetku bude bezplatný, protože by armáda měla poté investovat do napojení areálu na obchvat města Jihlavy a vybudování kanalizace. To však zatím podle primátora Petra Ryšky (ODS) není vůbec jasné.

„Myslíme si, že prodej je dobrá varianta, protože dlouhodobě s tím chátrajícím areálem je problém. Co se týče další infrastruktury, je potřebná a já myslím, že oni budou donuceni tam ten silniční sjezd udělat. Slíbeno to ale není,“ řekl Ryška.

O areál měli zájem i hasiči a soukromé firmy

Dodal, že vedení města už rok jednalo s možnými zájemci o využití nebo odkoupení areálu bývalé vojenské základny. Jedním ze zájemců byl Hasičský záchranný sbor, tam však jednání skončila podle Ryšky neúspěchem.

„Zájem projevily také dvě energetické firmy. Nepředložily konkrétní nabídky, měly ale zájem o pronájem za nižší stovky tisíc korun ročně a umístit si tam solární panely,“ upřesnil Ryška.

Zájem armády pokládá za nejlepší dostupnou variantu. „Na Vysočině aktivní zálohy nemají kde trénovat. Nyní budou moci trénovat v Jihlavě a v případě nějaké kalamity zase my zde budeme mít po ruce lidi, kteří nám mohou pomoci,“ podotkl primátor Ryška.

Radní Huňáček poukázal na další stránku možného prodeje. „Částka, kterou nám za to armáda dá, odpovídá zhruba tomu, co město předtím dalo státu za odkoupení pozemků na henčovském letišti,“ řekl Huňáček. Město před pěti lety odkoupilo část pozemků letiště za 38 milionů korun. Současně ministerstvo obrany letiště zařadilo mezi svá záložní.

V ubytovnách se hrály kostýmové hry

V minulosti se objevily i jiné varianty využití někdejších kasáren, které byly před zánikem v roce 2003 základnou vzdušné obrany státu a využívalo je například raketové vojsko. Ministerstvo vnitra zde například zvažovalo vybudování věznice. Skupina podnikatelů zase připravovala projekt vytvoření závodního okruhu Jihlava Ring. Ze záměru však hned v počátku sešlo.

Rozlehlý areál pístovské základny je využíván různě. V četných garážích fungují autodílny, zázemí zde mají military spolky, jsou zde offroadové závody. Vrchní část kasáren s typickými třemi panelovými ubytovnami vojáků nebyla využívána od odchodu armády v roce 2003 prakticky vůbec. Výjimkou byly hry LARP, kdy účastníci v kostýmech v daném prostředí hrají po dobu několika dnů určité role, mnohdy psychicky náročné. V barácích kasáren to před lety byl syrový LARP na motivy Orwellovy knihy 1984.