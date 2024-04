Na objízdné trasy musí i autobusy MHD, Třebíčští opravují klíčový most

Přemostění přes Týnské údolí je právě tou cestou z města Třebíče do pomyslného ráje. Nedaleko od mostu žil totiž ve svém domku osobitý malíř Vlastimil Toman, Třebíčany milovaný velký zdejší patriot. Akademik Toman, čestný občan města, bydlel v někdejším Týně, vsi, která během desetiletí zcela splynula se sousedním městem.

O této části města Toman vytvořil (spolu s Pavlem Navrkalem) knihu Ztracený ráj. Tam autoři popisují až neuvěřitelné proměny starého Týna, který je dnes jen jednou částí Třebíče. Koho by napadlo, že za nevzhledným betonovým mostem přes Týnské údolí na podobně fádní přímé ulici Marie Majerové se pro někoho nacházel „ráj“?

Oprava zmíněného přemostění má i ryze praktickou část. „Most je tam přes 40 let, nyní tam na základě výsledku pravidelného znaleckého posudku děláme větší údržbu mostní konstrukce,“ řekl třebíčský starosta Pavel Pacal.

Nosníky mostu zůstanou

Znalec vyhodnotil, že konstrukce mostu je narušena zatékáním vody a korozí kovových prvků. „Nosníky mostu zůstanou, budou jen opraveny, stejně jako zábradlí a sloupy veřejného osvětlení. Dojde k mírnému zúžení chodníku a rozšíření vozovky, most dostane nový povrch,“ dodal Pacal.

Frekventovaný most je nyní zcela uzavřen pro dopravu. Objízdné trasy vedou ulicemi Táborská, Míčova a Kapitána Jaroše. Dočasně zrušená autobusová zastávka Na Holečku je nahrazena zastávkou Lavického, podobně jako je zastávka M. Majerové nahrazena zastávkou Poliklinika Hájek. Objízdná trasa pro linky městské dopravy 5, 10, 11 a 21 je vedena po výše zmíněných ulicích.

Mosty podobného typu jsou v Třebíči ještě v ulicích Jelínkova a Modřínová. „Tam zatím není údržba tohoto rozsahu akutní,“ podotkl Pacal. Oprava mostu přes Týnské údolí má skončit do 31. srpna a stát bude 24,3 milionu korun. Další most – nyní stavěný nový v Poušově – bude otevřen v červnu.

Poznamenejme, že nejočekávanější dopravní stavba Třebíče za poslední desetiletí – jižní obchvat města – je nyní ve fázi územního řízení a jeho stavba by měla začít za tři roky.

Jihlavské přípravy u City Parku

Z plánovaných zásahů do mostů na území Vysočiny bude jeden z nejproblematičtějších ten do Znojemského mostu v Jihlavě, tedy přemostění výpadovky v centru od City Parku na Znojmo. Statici zjistili, že šest ložisek z celkových šestatřiceti je tam poškozených. Klíčový jihlavský most tedy čeká generálka, která začne snad v příštím roce.

Jedním z problémů je, že extrémně zatížený most z roku 1952 je nyní jediným rozumným propojením depa městské hromadné dopravy se zbytkem Jihlavy. Silničáři také čekají na letošní dokončení nyní budované části obchvatu města, aby na něj mohla být převedena část dopravy mezi znojemskou a třebíčskou výpadovkou.

„Poškozená ložiska jsme zatím stabilizovali podpěrami z dubových trámů, což je dostatečné, aby po mostě mohla jezdit osobní auta, ale nesmí tam vozidla nad 12 tun,“ řekl náměstek hejtmana Miroslav Houška. Rozsah opravy bude jasný během půl roku.

A další záměry? Kompletně nový most se bude stavět na silnici I/38 u obce Kámen a opravovat na silnici I/34 u osady Pohledští Dvořáci. Kraj letos plánuje stavět nový most na silnici Benátky–Janovice na Pelhřimovsku, kde se bude i rovnat silnice. Opraven bude most na silnici z Počátek do Horní Cerekve.

Dokončena bude stavba mostu v Libicích nad Doubravou. Z dalších rekonstrukcí přijde na řadu most u Herálce na Havlíčkobrodsku či přemostění u Českých Milov, Svratky, Radkovic u Budče, dále v Lesonicích, Kamenné, Mysliboři, Třešticích a v Jiráskově ulici v Jihlavě.