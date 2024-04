Osm kilometrů za tři miliardy. Začne modernizace železnice u Přibyslavi

Více než čtyři a půl miliardy korun! Správa železnic se na Vysočině letos hodně plácla přes kapsu. Astronomickou částku dává součet modernizací dvou úseků na vytížené železniční trati z Havlíčkova Brodu na Brno. Nikdy v historii se v jednu chvíli do žádné z tratí v kraji neinvestovalo tolik.

Před více než měsícem už začala přestavba úseku mezi Křižanovem a Vlkovem u Tišnova. Přijít by měla na 1,8 miliardy. A co nevidět začne obdobná modernizace mezi Přibyslaví a Pohledem. Zakázku vysoutěžila za 2,8 miliardy společnost Chládek a Tintěra.

„Stavbaři provedou rekonstrukci železničního spodku a svršku, všech mostních objektů, železničních nadjezdů a trakčního vedení. Současně dojde k instalaci nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení. Traťová rychlost se díky tomu zvýší z dosavadních 100 až na 160 kilometrů v hodině,“ popsala chystané práce na přibližně osmikilometrovém úseku mezi Pohledem a Přibyslaví mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Přesný termín zahájení stavby zatím není znám. Dle Friebové by k němu mělo dojít nejpozději do poloviny dubna. To hlavní se má v kolejišti odehrávat od června a pak v příštím roce. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2026.

Provoz vždy na jedné koleji zůstane

Na rozdíl od sporné a nešťastně plánované výluky z Křižanova by se v případě Přibyslavi měly stavební práce odehrát za částečného provozu. Vlaky budou jezdit po jedné koleji, zatímco druhá se bude vyměňovat. Cestující tak musí počítat maximálně se zpožděním spojů v řádech minut. Že by museli přestupovat do autobusů, by zde ovšem hrozit nemělo.

Výrazněji se modernizace dotkne cestujících, kteří využívají stanice a zastávky v daném úseku. Všechny podstoupí kompletní proměnu a přestavbu. Mimo jiné se po mnoha desítkách let stanou kompletně bezbariérovými.

Je to velmi rozumný kompromis. S projektem, jak ho Správa železnic představila, jsme spokojeni. Martin Kamarád starosta Přibyslavi

„Ve stanici Přibyslav se opraví obě nástupiště, podchod se doplní výtahy. Navíc se prodlouží předjízdná staniční kolej pro dlouhé nákladní vlaky. Zastávka v Přibyslavi-Hesově získá dosud chybějící podchod, celková rekonstrukce čeká rovněž zastávku Stříbrné Hory. Ve stanici Pohled se vybuduje nové nástupiště přístupné podchodem s výtahy,“ vyjmenovala mluvčí SŽ.

„Je to velmi rozumný kompromis. S projektem, jak ho Správa železnic představila, jsme spokojeni,“ pochvaloval si plánovaný rozsah modernizace trati a železničního nádraží starosta Martin Kamarád. Přibyslavi šlo především o zachování zastávky v Hesově, kam do mlékárny a sýrárny firmy Savencia (bývalá Pribina) dojíždí množství zaměstnanců.

„Navíc tím směrem chystáme novou výstavbu. Zastávka je zde potřebná. Podchod je bonus navíc, který umožní bezpečně se dostat přes trať,“ dodal Kamarád.

Pohled se těší na výtah i snížení hluku

Že by modernizace mohla do vlaků vrátit více místních obyvatel, si myslí i starosta Pohledu Milan Klement. Zejména starší a hůře se pohybující volí raději autobusy, protože mají na pohledském nádraží problém se do vlaků vůbec dostat.

„Stanice pochází z osmdesátých let minulého století, je na ní náročné schodiště. Navíc se z nástupiště špatně nastupuje do vagonů,“ popisuje Klement, jehož podoba a rozsah modernizace příjemně překvapily. Výtah a nové nástupiště má komfort výrazně vylepšit.

Místní zároveň doufají, že výměna kolejiště a výhybek přispěje ke snížení hluku v obci. „Jsme tu sevřeni v údolí, a když jede vlak, je to slyšet úplně všude. Snad se to trochu zlepší a nové koleje a výhybky budou tišší,“ věří starosta Pohledu.

Během rekonstrukce se mají bourat a stavět nové mosty. To zajímá především Přibyslavské. Není tomu tak dlouho, co se kvůli rekonstrukci silničního mostu nedostali autem na Šlapanov. Nyní to samé hrozí kvůli demolici a stavbě železničního nadjezdu nad silnicí.

Modernizaci úseku z Přibyslavi do Pohledu bude Správa železnic hradit ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Významně ale přispěje i dotace z evropského Fondu soudržnosti.

19. listopadu 2022