Policie rozbila gang falešných bankéřů. Volali z Ukrajiny, obrali stovky důvěřivců

Na případu vyšetřovatelé pracovali téměř rok a půl. Call centrum řídil čtyřicetiletý Ukrajinec v Oděse. Policie obvinila celkem čtyři desítky lidí a předpokládá, že obviněným ještě prokáže dalších několik stovek podvodů, s nimiž vzroste i způsobená škoda.

„Skupina se vydávala za pracovníky České národní banky. Poškozeným volali pod smyšlenou legendou, že došlo k napadení jejich účtu a je třeba k záchraně úspor převést peníze na tzv. záchranný účet,“ uvedla k případu mluvčí královéhradecké krajské policie Iva Kormošová.

Falešným bankéřům se podařilo některé poškozené přesvědčit k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví.

„Pro zvýšení důvěryhodnosti používali pravá jména zaměstnanců banky, telefonní čísla banky i Policie ČR – tzv. spoofing, takže si poškození mysleli, že hovoří se zaměstnancem banky či policistou,“ upřesnila mluvčí policie.

Podvedení tak přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, o které jejich jménem zažádali podvodníci. Peníze z účtů poškozených byly většinou převáděny na účty zejména ukrajinských občanů žijících v Česku a ti obratem peníze z bankomatů vybírali a předávali dalším. Těmto lidem, kteří zpřístupnili své účty, hrozí obvinění za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.

„Vzhledem k velmi sofistikované trestné činnosti bylo obtížné získat jakoukoliv informaci vedoucí k osobám pachatelů. Po necelém roce a půl šetření, získávání důkazů, zjišťování podezřelých a rozplétání vazeb mezi nimi již mohlo minulý týden dojít k tzv. realizaci,“ uvedla Kormošová.

Call centrum bylo v ukrajinské Oděse

Přes sto policistů z téměř všech krajských útvarů a územních odborů Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní policií Ukrajiny, Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) a zásahovými jednotkami z různých částí ČR se minulý týden podíleli na zlikvidování call centra se sídlem v ukrajinské Oděse.

Policisté zasahovali ve stejný den a čas na území České republiky i Ukrajiny. Ukrajinské úřady v úterý oznámily zadržení devíti členů zločinecké organizace včetně šesti Čechů, kteří z Ukrajiny obvolávali z falešných čísel české občany a vylákali z nich v přepočtu přes tři miliony korun.

Zatýkalo se i v Česku, celkem policie obvinila 40 lidí. „Celkem 23 Čechů (z toho 7 žen a 16 mužů) policisté zadrželi a 17 obvinili ze zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině a 12 z nich navíc obvinili ze zvlášť závažných zločinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ upřesnila mluvčí královéhradecké policie.

Policistům se podařilo v České republice i na Ukrajině zajistit dohromady téměř 50 notebooků, 60 mobilních telefonů, přes 100 SIM karet, necelou desítku flash disků a kryptopeněženek, přes 30 platebních karet, téměř půl milionu hřiven, 80 tisíc dolarů, jeden tisíc eur, drogy a zbraně. V rámci finančního šetření se nepodařilo na účtech obviněných zajistit žádné finance, jen tři nemovitosti na území České republiky.

Dalších několik set podvedených

„Policisté skupině zatím prokázali, že během roku spáchali více než 150 skutků se škodou téměř 30 milionů korun, z čehož přes 22 milionů korun je škoda dokonaná, necelých 1,5 milionu korun ve stádiu pokusu a necelé 4 miliony ve stádiu přípravy. Předpokládá se však, že tato skupina má na svědomí dalších několik set skutků, čímž vzroste i způsobená škoda. V současné době spis obsahuje již přes 20 tisíc listů a okolo 1 TB dat,“ uvedla Kormošová.

Call centrum se nacházelo v Oděse a řídil jej čtyřicetiletý Ukrajinec. Padesátiletá žena, která nejprve sama volala coby falešný bankéř, byla hlavní náborářkou nových operátorů z České republiky. Zadávala inzeráty na pracovní místa, komunikovala se zájemci, poté je proškolila a zajistila jejich odjezd na Ukrajinu. Operátoři si průměrně přišli na 80 až 200 tisíc korun měsíčně, dle jejich šikovnosti.

Na ženu ve věku 50 let a dva muže ve věku 40 a 42 let policisté ke státnímu zástupci podali podnět na vazbu. Soudce následný návrh akceptoval a trojici minulý pátek do vazby poslal. Všem obviněným hrozí až desetileté vězení.

Pěstírna konopí na Náchodsku

Policisté při domovních prohlídkách odhalili ve dvou domech na Náchodsku i pěstírnu konopí a zadrželi tři muže ve věku 31, 44 a 51 let, kteří jsou v současné době stíháni na svobodě.

V obou domech policisté nalezli nákladné sofistikované technologie pro vnitřní pěstování, sklidili přes 250 vzrostlých rostlin konopí a zajistili téměř devět kilogramů sušiny.

Nejstarší muž, jenž je partnerem výše zmíněné padesátileté náborářky, je obviněn ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Oba mladší muže, kteří nejsou občany České republiky, policie obvinila z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky. Nejstaršímu muži hrozí až desetileté vězení, oběma mladším poloviční trest.