Vzácná hyenka porodila ve Dvoře mladé, po týdnu už opouštějí boudu

Hyenka hřivnatá Je to šelma z polopouštních a pouštních oblastí jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se značně odlišuje vzhledem i způsobem života. Jde o výrazného potravního specialistu: živí se takřka výhradně všekazy a hmyzem. Tomu je uzpůsobený i chrup hyenek, který je korálkovitý – evolučně se postupně redukoval a měnila se jeho podoba. Slouží k snadnému drcení těl hmyzu. Mají také dlouhý, velmi pohyblivý jazyk a značně lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Žije v párech; teritoria samce a samice se překrývají. Samec může obcházet teritoria více samic a pářit se s nimi. Pokud samice vyvádí mladé, hlídá samec noru, v níž samice o mladé pečuje. V lidské péči se dožívá kolem 15 let a může vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice. Ve světové databázi ZIMS jsou v současnosti uvedeny kromě těch českých ještě dvě hyenky – solitéři jiných poddruhů v Novosibirsku a Cincinnati. Do českých zoo se hyenky vrací po 65 letech. Jedno zvíře se krátce objevilo v Zoo Praha.