Investoři usilují o větrné elektrárny na Liberecku, část místních protestuje

Starostka Bulovky Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější) říká, že teprve zjišťují, jak se místní staví k možné výstavbě větrných elektráren, a do konce května na toto téma připraví anketu.

„Zda ano, či ne a na jakém katastru. Máme tři, Bulovku, Dolní Oldřiš a Arnoltice,“ uvedla starostka obce s bezmála tisíci obyvateli.

Iniciátoři petice se obávají, že vedení obce už nyní činí kroky k tomu, aby na území Bulovky větrné elektrárny mohly být. Vycházejí i z toho, že před týdnem jim zástupci společnosti ČEZ na besedě obnovitelné energie představili, jak by takový větrný park mohl vypadat.

„Petice vyjadřuje kategorický nesouhlas s plánem výstavby větrných elektráren vybraným investorem a žádá obec o uspořádání referenda, které má prověřit, zda si občané výstavbu větrných elektráren a zapojení obce v navrhované podobě vůbec přejí. Petenti zároveň žádají, aby byla pozastavena všechna další jednání s vybraným investorem, především podpis smlouvy do doby, než bude zřejmá vůle většiny obyvatel dotčených obcí,“ uvedla jedna z organizátorek petice Šárka Nemešová.

Podle starostky ale nejsou zatím s nikým domluvení. Vše se podle ní odvíjí od loňské změny stavebního zákona, kdy pro výstavbu větrných elektráren už není nutná změna územního plánu, pokud jde o nezastavěné území. V zastupitelstvu proto podle starostky řeší, zda zůstat mimo takovou investici, nebo se případně s některým zájemcem domluvit a projekt tak ovlivnit.

„A zastupitelstvo se rozhodlo, že toto téma otevřeme lidem. To znamená, že jsme potřebovali někoho, kdo jim to představí. Rozhodli jsme se, že jim to představí firma ČEZ Obnovitelné zdroje. Už předtím jsme se dohodli, že nejdřív bude veřejná beseda. Pak, pokud to z toho vyplyne, tak anketa, popřípadě referendum a lidé, ať se rozhodnou sami. A v tuhle chvíli proběhla pouze veřejná debata,“ řekla starostka.

Zájemců je několik

Zájemců o možnou výstavbu větrných elektráren v Bulovce podle ní je vícero. „Víme, že na větrné mapě jsme léta letoucí. A je mi jasné, že jsme velmi vhodná oblast pro investory v tomto oboru, protože k nám pravidelně chodí několikrát do roka s nějakou nabídkou,“ dodala Šidlová.

Větrníky by měly vyrůst v Bulovce na Frýdlantsku. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle záměru představeného firmou ČEZ by dvě až tři větrné elektrárny mohly být v katastru Dolní Oldřiše a další dvě až tři v katastru Bulovky. Přípravu projektu ČEZ odhadl minimálně na pět až sedm let

V této části Frýdlantského výběžku nejde o jedinou zvažovanou lokalitu. Firma W.E.B Větrná energie plánuje postavit šest větrných elektráren v Dolní Řasnici a jednu v Krásném lese, v obou obcích byli obyvatelé v referendu pro. Naopak proti byli obyvatelé Horní Řasnice, kde měly vyrůst dvě elektrárny.