Firma z Jablonce uspěla ve světě s plenkami, teď přidala oblečení ze softshellu

Začalo to vyráběním látkových plen ve volném čase během prvního těhotenství. Tehdy, před dvanácti lety, jich totiž na trhu nebylo mnoho, a když už, měly své mouchy. Pro velký zájem o první kousky Lucie Hladíková společně s manželem následně spustili web a přidali i další vyšperkované produkty.

Dnes má jejich firma Petit Lulu sídlící v Jablonci nad Nisou téměř tři desítky zaměstnanců a patří k významným evropským i světovým výrobcům ekologických plen a podobně udržitelných produktů.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budeme jednou dodávat i do zahraničí. Původně jsem se věnovala sociální práci a tady jsem najednou musela začít myslet úplně jinak, ekonomicky. Kolikrát jsem chtěla pomáhat zaměstnancům i zákazníkům, ale takhle to nefunguje,“ vzpomíná podnikatelka na své začátky.

„I tak si ale myslím, že nejsem žádný tvrdý leader, mám to s těmi lidmi hodně založené na vztazích. Když po zaměstnancích něco chci, tak jdu a udělám to taky. Já i manžel jsme tu s nimi.“

Právě manžel Lukáš se do celého rodinného byznysu zapojil pozvolně a přirozeně především jako kreativec a grafik. „Ze začátku tedy hlavně hlídal,“ podotýká se smíchem Lucie. „Vytvořil ale například první i druhé logo Petit Lulu. Kdyby to bylo na mně, tak to vypadá úplně jinak. Jsme hodně odlišní, ale doplňujeme se,“ dodává.

Desítky designových druhů

Úplné začátky byly ve znamení metody pokus – omyl. Testovaly se látky i nové způsoby výroby. Postupně se vše zefektivnilo a zautomatizovalo.

V současnosti nabízí firma desítky designových druhů plenek a savých kalhotek, bryndáky, doplňky pro ženy a nově také dětské oblečení. „Naše filozofie je dělat věci, které mají smysl. Ať už to jsou plenky, nebo oblečení z udržitelných materiálů.“

Právě oblečení, zejména bundy, kalhoty, čepice, nákrčníky, ale i bio bavlněná trička, jsou aktuálně největšími bestsellery. Nově nabízené oblečení z recyklovaného softshellu disponuje prodyšností 18000 g/m/24h, a proto se v něm děti téměř nepotí. Je funkční, ideální na vrstvení a k tomu zábavně barevné.

„Když k nám přijde maminka s dítětem, tak se to tomu dítěti hned líbí a už v tom chce odejít,“ říká ze zkušenosti Hladíková.

Sleva až desítky procent

Co se týče cen, zareagovala firma Petit Lulu na nedávnou inflaci a nárůst cen energií poměrně nekonvenčně. Podle propočtů se lidem totiž prý už příliš nevyplácelo investovat do látkových plenek a raději volili zase ty jednorázové. Některý sortiment proto firma o desítky procent zlevnila.

„Chtěli jsme lidem vrátit výhodu, kterou naše pleny po zdražení energií ztratily. Pořád je to ušetření přibližně 12 tisíc na ‚plenkové období‘ za jedno dítě.“

Každý rodič si ale podle Hladíkové sám musí zvolit, co mu v tomto ohledu nejvíce vyhovuje. Pro některé je to zbytečně složité nebo nepraktické, jiní si v tom naopak najdou svůj systém a nemusí už nic shánět, kupovat ani pravidelně objednávat.

S vtipnými reakcemi se majitelka setkává například od starší generace, která se při pohledu na praní plen nejprve většinou zděsí. „Potom to ale vyzkouší a jsou často překvapeni. Líbí se jim třeba ta kvalitní látka,“ dodává.

Do budoucna plánuje firma také výrobu dětských mikin, vest, termoprádla nebo kombinéz, aby nebyla závislá pouze na podzimní a jarní sezoně. Menší výrobnu se chystá nyní vybudovat také v České Kamenici.