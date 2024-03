Naprosto likvidační, zhodnotil soud zbití známého. Muži zpřísnil vězení na 12 let

Odvolací soud dnes poslal osmačtyřicetiletého Jana Holického za pokus o vraždu na dvanáct let do vězení. Muž loni na jaře na své chalupě v Hejnicích na Liberecku z pomsty zbil o šest let mladšího známého. Pak ho nechal přes 24 hodin ležet zamčeného v bezvědomí uvnitř domu.