Opozice v Liberci vyzvala primátora Zámečníka k rezignaci, ten odstoupit nechce

„Všechna rozhodnutí zvýhodňující společnost Syner nemohl Petr Židek dělat sám. Byl jen jeden člen z celkem jedenáctičlenné rady. Je alibismus ostatních koaličních stran, když se veškerou vinu snaží shodit pouze na něj,“ prohlásil předseda LOL Jindřich Felcman.

Podle zastupitelky Zuzany Kocumové (LOL) lze podivnosti ve veřejných zakázkách města dosledovat v posledních šesti letech, tedy v době, kdy Židek pracoval působil jako radní a od roku 2022 jako náměstek.

„Je těžko pochopitelné, že primátor Zámečník Petra Židka i přesto dvakrát přizval do koalice. Byť ty čtyři hlasy ODS v široké koalici z roku 2018 ani z roku 2022 pro zajištění většiny nepotřeboval. Je také paradoxní, že Židek nebyl hlavním obhajovatelem sporných zakázek, ale v několika případech sám primátor Zámečník,“ sdělila Kocumová.

Primátor vidí v korupční kauze systémovou chybu a odstoupit nehodlá. „Nevidím k tomu jediný důvod. Nebyl jsem a nejsem v souvislosti s žádnou kauzou obviněn, natož vyšetřován. Naopak. Byl jsem to já, koho zasahující policisté požádali o asistenci při akci. Chápu, že opozice nyní do médií bude vykřikovat, že za vše můžu pouze já. Je to ale pokrytecké, protože ještě minulý týden mě stejní lidé žádali, ať je vezmu do koalice. Takže před týdnem bych jim jako primátor nevadil?“ uvedl pro MF DNES primátor.

„Současně chci veřejnost ujistit, že jsem podnikl veškeré potřebné kroky k tomu, abychom provedli kontrolu příslušných zakázek a garantovali, že šlo o individuální selhání dvou konkrétních lidí, nikoliv o systémovou chybu,“ dodal.

Na dotaz redakce, zda v průběhu vykonávání mandátu měl podezření na nekalé praktiky, odvětil primátor záporně. „Pokud bych jakékoliv podezření měl, nechal bych ho okamžitě prověřit a nebo se obrátil rovnou na policii,“ odpověděl.

Navíc z tiskového prohlášení primátora vyplývá, že dnes byl zahájen na magistrátu interní audit a před týdnem oslovil organizaci Transparency International, se kterou bude mít začátkem května schůzku. „Je to zástěrka, protože Transparency International nemůže vyřešit sebereflexi města,“ okomentovala postup vedení města zastupitelka Anna Kšírová (LOL).