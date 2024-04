Lanovkou na Ještěd za 500 korun? Liberečtí se svezou levněji, slibuje město

O podobě nové lanovky rozhodli zastupitelé na posledním zasedání. Podle studie proveditelnosti by vybudování „tramvaje“, kdy dopravu zajišťuje jen jedna velká kabina, mělo stát 360 až 440 milionů korun. Případná obnova kyvadlové lanovky by se pohybovala mezi 410 až 500 miliony a stavba oběžné lanovky se 17 kabinami by vyšla na 330 až 400 milionů korun.

„Máme ale za to, že oběžná kabina, byť může být ekonomicky zajímavá pro některé investory, pro město Liberec a pro Ještěd není vhodná,“ řekl k nejlevnější variantě primátor města Jaroslav Zámečník. Podle ekonomické analýzy by budoucí lanovka měla přepravit půl milionu cestujících ročně.

Cena zpáteční jízdenky pro dospělého může dosáhnout až 500 korun, Liberečané by pravděpodobně měli platit půlku. Zda bude toto zvýhodnění vyplývat z využití dalších způsobů městské hromadné dopravy, či jiné varianty prokázání, zatím jasné není.

V materiálech, které dostali zastupitelé a jsou volně k nahlédnutí na webu města, stojí například informace, že jízdenka na Ještěd a zpátky by podle předpokládaného ceníku jízdného v roce 2027 vyšla dospělého na 499 korun, juniora a seniora na 399 korun a malé dítě na 299 korun.

Pro srovnání v roce 2021 jednosměrné jízdné stálo pro dospělého 110 korun, zpáteční pak 170. Seniory vyšla jízda na Ještěd 60 korun, stejně tak i děti do 15 let.

Zároveň stále není jasné, jestli bude lanovku provozovat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, nebo někdo jiný.

„Model kalkuluje s poměrně dlouhou dobou životností projektu, ale i s dlouhou dobou jeho celkové realizace. Co se týká jízdného, tak to byl jeden z těch nejobtížnějších parametrů pro nějakou kvantifikaci a odhad. Vycházeli jsme z analýz obdobných řešení, která by bylo možné považovat za konkurenční,“ vysvětlil Václav Škapa, vedoucí týmu, který ekonomickou část analýzy zpracovával.

Nesrovnávejte ceny se Sněžkou, říká šéf týmu

„Musím ale doplnit, že to, jak je záměr koncipován, vytváří unikátní řešení nejen v regionu, ale i kdekoliv na trhu v příhraničí. Řešení se například nedá srovnávat s lanovkou na Sněžku,“ dodal Škapa s tím, že stejně tak nelze provoz nové lanovky porovnávat s fungováním té předchozí a už vůbec ne s provozem lanovky Skalka, na niž se odvolávala liberecká opozice. Do budoucna se rovněž počítá s možným upravením ceny a provozu v časech turistické špičky.

Zdá se vám cena 400–500 korun za jízdenku tam i zpět adekvátní? celkem hlasů: 1260 Ano 7 %(86 hlasů) Ne 92 %(1165 hlasů) Nevím 1 %(9 hlasů)

Trasa visuté lanovky na Ještěd měří v současnosti bezmála 1,2 kilometru, prodloužením ke konečné tramvaje v Horním Hanychově by narostla o dalších 770 metrů. Podle ideálních scénářů by mohla být nová lanovka v provozu od ledna roku 2029.

„Plánujeme stavět lanovou dráhu systémem ‚design and build‘, což je ‚navrhni a postav‘. Tím bychom přenesli na dodavatele veškeré starosti i s vydáním stavebních povolení,“ upřesnil primátor.