Hravé Tchajwance chtějí vysokoškoláci přilákat na chytání Krakonoše či ducha Muhu

Na jednotlivých zastávkách v Lužických a Jizerských horách, v Krkonoších a Českém ráji si návštěvníci stoupnou do magického kruhu vyobrazeného na podlaze, naskenují QR kód, a tím vstoupí do hry. Pomocí mobilního telefonu a rozšířené reality budou hledat mytické postavy, jejichž domovem je Liberecký kraj. Budou moci polapit třeba Krakonoše nebo ducha Muhu, dobrého ochránce Jizerských hor.

Cílem aplikace, kterou během Ideathonu ve vratislavických Desítkách navrhli student Technické univerzity v Liberci (TUL) Adam Soltan a Fang-Ying Lee z tchajwanské univerzity v Taipei, je jednak prohloubit česko-tchajwanské vztahy, ale také přivést turisty z Tchaj-wanu do severních Čech. Pohádkové postavy mohou do méně navštěvovaných lokalit Křišťálového údolí současně nalákat i rodiny s dětmi.

Cestovatele z Tchaj-wanu nedávno označila agentura Czech Tourism za skokany roku. Ve srovnání s rokem 2022 jich loni přiletělo do Česka o 931 procent více – celkem přes 140 tisíc.

„Chtěli jsme využít potenciál tchajwanského turismu, který Česká republika teď má. Podle CzechTourism navštěvují v posledních letech Česko statisíce Tchajwanců ročně. To se zvyšuje i díky nové letecké lince Praha – Taipei. Tchajwanští novináři, kteří loni o jejím zavedení informovali, propagovali kromě Prahy i Liberecký kraj. Vznikly tak články o sklárnách a našem průmyslu,“ popsal Adam Soltan, podle nějž má v tomto směru kraj dobře nakročeno.

Svůj projekt proto zaměřili na Tchajwance, kteří vyhledávají zážitky a jež nikdo nemusí přemlouvat, aby do Česka létali, protože to už dělají. „Teď je můžeme už jen pozvat,“ nadhodil pětadvacetiletý student z týmu Formosa, který prožil loňský rok na Tchaj-wanu.

Každá lokalita má svého ochránce

Během studentského pobytu a stáže mu neušlo, že ho při procházkách městem provázejí roztomilé postavičky – maskoti, kterými se reprezentují firmy, ale i státní orgány. Koncept, který by mohli Češi vnímat snad až jako infantilní, je ve východní Asii podle Soltana velmi populární.

„Není to dětská záležitost, nehledí totiž na věk. Vládne tam jiná mentalita. V Taipei jdete do metra a všude potkáváte barevné cedule, jak se bezpečně chovat, a o tom vás poučují takoví roztomilí pejsci,“ vzpomínal Soltan, který spolu se svou kamarádkou Fang-Ying v průběhu čtyřiadvacetihodinové soutěže hledal nejlepší způsob, jak tento fenomén co nejúčinněji propojit s Křišťálovým údolím.

Nakonec se jim to podařilo. Ke každé lokalitě Crystal Valley našli jejího ochránce, postavy ze skla a křišťálu, které jsou sice v běžném světě neviditelné, ale po vstupu do tajemného kruhu s QR kódem by se návštěvníkům zjevily. Hravé turisty by to mohlo motivovat k hledání dalších postav na dalších – třeba méně navštěvovaných – místech spojených se sklářskou tradicí.

Myšlenkový maraton přinesl výzvy

„Na tyto postavičky by mohli Tchajwanci slyšet. Byl to způsob, jak je nalákat na něco, co znají ze své kultury. Uvidí tu postavičku a řeknou si – tomu rozumím, to ke mně promlouvá. Jsou hodně hraví, tráví mnoho času hraním her na mobilu. Takže by pro návštěvu těch míst u nás mohli mít příjemnou motivaci navíc,“ nastínil Soltan. Kromě zahraničních turistů by mohla aplikace přivést i rodiny s dětmi nebo lidi, kteří si libují v aktivitách, jako je geocaching.

Čtvrtého ročníku Ideathonu, který uspořádala Agentura regionálního rozvoje (ARR) spolu s CzechInvestem, se zúčastnilo devatenáct týmů, z toho dvanáct středoškolských a sedm vysokoškolských. Na šedesát studentů se potýkalo se čtyřmi regionálními výzvami, které pro ně připravil kraj, město Liberec, iQlandia a Crystal Valley. Během myšlenkového maratonu se soustředili na jednu z nich a rozpracovali ji co nejblíž realizaci.

Porotce nápad týmu Formosa nadchl nejen tím, že se věnovali tradičnímu řemeslu – sklářství, ale že jejich projekt přesahoval hranice. Nadto měli lákání turistů do regionu podložené daty. To vše podle Lukáše Jokla z ARR korunovali perfektní prezentační dovednosti týmu.

O soutěž byl velký zájem

„Letošní ročník Ideathonu byl opět tvůrčí a znatelně se zvedla i kvalita výstupů. Z devatenácti projektů jich je velká část vymyšlených tak, že by se mohly ihned rozpracovat do reálných obrysů. Zájem byl takový, že jsme zavírali registraci čtrnáct dní před uzávěrkou přihlášek,“ prozradil Jokl.

Hlavní cenu v kategorii středoškoláků si odnesl tým Ačaj Pačaj z liberecké průmyslovky, který navrhl výukovou aplikaci pro iQlandii propojenou se školami. Cenu poroty pak získali studenti Obchodní akademie v Liberci. Jejich aplikace na prevenci duševního zdraví se zaměřila na generaci mladých lidí ve věku 15-25 let.

„Aplikace byla postavená tak, aby vás včas upozornila na to, že trávíte na sociálních sítích moc času a vytrhla vás z dopaminového rauše zpět do reality,“ shrnul s nadsázkou Jokl.

Promyšlené a propracované projekty

Garanti čtyř regionálních výzev mohou vyzvat autory vzniklých projektů ke spolupráci – nehledě na to, jestli soutěž vyhráli, nebo ne. „Oproti předchozím ročníkům vidím velký posun směrem k větší promyšlenosti a ekonomické propracovanosti studentských projektů,“ konstatoval Adam Lenert, náměstek primátora Liberce – jednoho z partnerů soutěže.

Vítězný vysokoškolský tým Formosa plánuje investovat vyhranou částku do své aplikace, jejíž realizaci je prý nakloněný i ředitel Crystal Valley.

„Máme zprávy, že by se s námi rád pobavil, z čehož máme velkou radost, protože v tom vidíme velký potenciál. Vnímáme to oba dva jako skvělý start pro další projekty a naši spolupráci na propojení česko-tchajwanských vztahů. Liberecký kraj by v tomto mohl být průkopníkem,“ uzavřel Soltan s tím, že jeho dvacetiletá kolegyně Fang-Ying, jež momentálně studuje na TUL v rámci výměnného pobytu, by ráda na projektu spolupracovala i následně ze své domovské základny na Tchaj-wanu.