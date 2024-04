Konec uhlí. Elektrárna na Karvinsku čeká na jádro, teď pomůže plyn a biomasa

„Konec uhlí je blíže, než se dříve čekalo. Schází už jen pár let, možná do konce desetiletí,“ konstatoval místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani v rámci tiskové konference věnované plánovaným změnám v dětmarovické elektrárně.

Do těchto změn chce polostátní firma investovat v nejbližších letech zhruba dvě miliardy korun. V areálu elektrárny by tak měly začít fungovat kotle na plyn, biomasu i kogenerační jednotky.Jako přechodná fáze.

Plánovaným cílem ČEZ v rámci dětmarovické elektrárny je totiž výstavba modulárního reaktoru. „Modulární reaktor by dokázal nahradit vše, co tu dnes představujeme pro přechodovou fázi do roku 2050, kdy bychom se měli stát zcela bezemisními,“ přiblížil plány elektrárenské společnosti její mluvčí Ladislav Kříž.

„Přípravy už běží. Dětmarovice jsou jednou ze dvou v současnosti nejaderných lokalit, které jsme ji vytipovali pro první etapu výstavby malých modulárních reaktorů. Tou druhou je elektrárna v Prunéřově v Ústeckém kraji,“ doplnil mluvčí ČEZ.

V Dětmarovicích se nedávno uskutečnil geologický průzkum, na jehož výsledky nyní ČEZ čeká. Odhadovat dobu, kdy by se mohl modulární reaktor začít stavět, je však zatím předčasné.

Problémem malých modulárních reaktorů, které jsou většinově považovány za jednu z cest k řešení energetické nezávislosti, je fakt, že zatím neexistuje žádný, který by fungoval v komerčním provozu.

Všechny jsou zatím jen v plánu. „V tuto chvíli je těžké odhadovat, kdy bychom mohli začít stavět. Už jsme říkali, že první modulární reaktor vznikne někdy kolem roku 2035 v Temelíně, což je lokalita z hlediska jaderné bezpečnosti prozkoumaná. S výstavbou dalších modulárních reaktorů počítáme, pokud to vyjde i v Dětmarovicích, někdy po roce 2040,“ doplnil Ladislav Kříž.

Stávající elektrárna bude demontována

Případná cena dětmarovického modulárního reaktoru zatím není kvůli scházejícím zkušenostem jasná. „Každopádně by šlo o úplně novou elektrárnu. Ta stávající bude zcela demontována, na jejím místě by se postavil právě malý modulární reaktor,“ dokončil mluvčí.

Plynové kotle, kotle na biomasu a kogenerační jednotky, které končící uhelné kotle nahradí, budou stát na místě vzdáleném zhruba půl kilometru od současné haly s kotly a turbínami.

„Mix kotlů na plyn a biomasu a kogenerační jednotky nám zajistí nejvýhodnější energetický mix pro dodávky elektřiny a tepla pro okolní města,“ komentoval nejbližší plány ČEZ v Dětmarovicích Rostislav Díža, generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská.

„Staví se mimo hlavní areál elektrárny, to nám následně umožní možnou výstavbu malých modulárních reaktorů,“ vysvětlil.

V Zátoru na Bruntálsku se chystá větrná elektrárna

Teplo z Dětmarovic poputuje i nadále jak do Orlové, tak do Bohumína. Zástupci obou měst podepsali smlouvu na dodávky pro další roky, nejméně do roku 2040.

„Výkon nových zdrojů překročí 70 MW a zajistí stabilní dodávky tepla všem našim odběratelům,“ upřesnil ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

S investicemi do modernizace elektrárenských zařízení počítá ČEZ i na dalších místech Moravskoslezského kraje. „V přípravě napříč krajem je přibližně čtyřicet projektů fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem přes 850 MWp, chystají se větrné elektrárny na Opavsku a Bruntálsku,“ přiblížil část připravovaných projektů mluvčí ČEZ pro Moravskoslezský kraj Vladislav Sobol. „Například v Zátoru na Krnovsku jsme se s obcí dohodli na stavbě větrné elektrárny o výkonu asi 20 MW do roku 2030,“ nastínil.