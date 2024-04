Kejklíři, lukostřelci a šermíři otevřou hrad

Ostrava

Objevování krás přírody ve městě

Procházky s ornitology zaměřené na poznávání ptáků, komentovaný výstup na haldu Ema, vycházku spojenou s pozorováním přírody v ostravské zoo a další expedice do přírody připravilo ostravské muzeum pro všechny, kteří se chtějí přidat k celosvětovému soutěžnímu projektu v pozorování městské přírody — City Nature Challenge, do níž se letos zapojila i Ostrava. Soutěž, stejně jako doprovodné programy, začaly dnes a potrvají do pondělí 29. dubna. Účastnit se může každý, kdo nafotí a nahraje do aplikace iNaturalist živočichy, rostliny i další přírodní prvky na území Ostravy.

Setkání milovníků nejen amerických aut

Sobota plná aut a ostrých potyček v průběhu závodu Drift King of Libros na polygonu v Ostravě zabaví všechny milovníky amerických aut, kteří se mohou těšit i na prohlídku několika upravených tahačů.

Vyšní Lhoty

Čarodějnice na Prašivé

V sobotu 27. 4. v 18.00 vzplane u kostelíku poblíž horské chaty Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku tradiční oheň. „Bude pro ty, kdo chtějí zažít pravou čarodějnickou atmosféru. Místo čarodějnic ale budeme opékat klobásy,“ uvedl chatař Martin Stiller.

Kopřivnice

Běžci v automobilce

Proběhnout se po trasách dlouhých tři, pět a deset kilometrů mohou malí i velcí běžci v sobotu 27. 4. od 10.00 v technickém areálu Tatra Trucks Kopřivnice.

Hlučín

Stavění májky

Zatímco muži v sobotu dopoledne napnou na Mírovém náměstí v Hlučíně na Opavsku síly, aby postavili májku, na ženách a dětech bude, aby ji předtím nazdobily. Od 15.00 se všichni vydají stezkou kouzelných úkolů na Dětský ranč, kde bude pestrý program.

Frenštát pod Radhoštěm

Svět jiných pohádek

Ve světě pohádek, kde si budou hrát trochu jinak, se v neděli 28. 4. od 9.00 ocitnou děti v Domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zkusí si třeba kinetický písek.