Žena šla do řeky pro mobil, strhl ji proud. Do splavu pro ni skočil policista

Hlášení o ženě topící se v řece Ostravici ve Frýdku-Místku dostala krátce po třetí hodině odpoledne i tříčlenná hlídka policistů ze speciální pořádkové jednotky.

„Ve vysílačce šlo hlášení operačního střediska o ženě topící se v řece Ostravici, poblíž soutoku s Morávkou. Policisté díky místní znalosti věděli, že soutok je poblíž. V mžiku otočili vozidlo a vyrazili,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Když přijeli na místo, spatřili strážníka s lanem a plovákem, kterého se zhruba dva metry od břehu držela mladá žena po pás v chladné vodě. „Byla evidentně vysílená, neboť určitou dobu trvalo, než její volání uslyšeli kolemjdoucí a přivolali pomoc. Ženě se nedařilo dostat na břeh, neboť v tomto místě u splavu se točí voda v takzvaném válci, proud je zde silný a břeh strmý,“ přiblížila mluvčí.

Policista skočil ženu zachránit

Jeden z policistů, Michal Ryška, okamžitě vběhl do řeky a chytil ženu tak, aby ji nestrhl proud do větší hloubky. Z břehu mu kolega hodil takzvaný házecí pytlík s lanem, které policista upevnil k ženě, aby ji jistilo. „Lano tak perfektně posloužilo pro případ, že by ženu strhl proud do hlubší vody. A to reálně hrozilo,“ podotkla Štětínská.

V té době přijeli k řece už i policisté a hasiči. Jeden z hasičů také vešel do vody, vyčerpanou ženu vzal do náručí a přítomní policisté a hasiči ji s pomocí strážníka společnými silami vytáhli díky lanu z vody. „V místě nebylo v podstatě možné kvůli strmému břehu a síle proudu se z vody dostat na břeh vlastní silou, a tak hasič pomohl následně ven i policistovi,“ doplnila mluvčí.

Jednadvacetiletou ženu si převzali zdravotníci. „Pacientka se záchranáři komunikovala, nejevila známky tonutí, byla však silně podchlazená a měla zraněnou hlavu. Posádka jí zajistila tepelný komfort a po prvotním ošetření ženu transportovala do frýdecko-místecké nemocnice, kde byla předána na centrálním příjmu,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

„Bylo skvělé, že všichni ze záchranných složek na místě věděli, co mají dělat. Na břeh se nebylo možné dostat, kameny klouzaly, nebylo se o co zapřít nebo čeho chytit, proud byl silný. Ale zvládli jsme vše,“ hodnotil situaci Michal Ryška, policista, který pro ženu skočil do vody.