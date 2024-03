Zloděj vykradl hernu. Jejímu majiteli pak napsal SMS zprávu, že se omlouvá

Za několik dnů stihl 36letý muž tři akce. V prvním případě si vyhlédl jednu z hasičských zbrojnic ve Frýdku-Místku, odkud ukradl notebook za čtrnáct tisíc korun.

Jen o dva dny později se vloupal do objektu jedné firmy. „Zde v prostorách jídelny nalezl plechovou skříňku, vypáčil ji a odcizil z ní finanční hotovost okolo pěti tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Na poslední akci den před nástupem do vězení zajel ještě do Havířova, kde se vloupal do herny, když rozbil sádrokartonovou příčku. V ní odcizil na pultu odložený mobilní telefon a kvůli občerstvení i jednu plechovku energetického nápoje.

Ještě tentýž večer okradený majitel herny zaslal na telefonní číslo ukradeného mobilu textovou zprávu. K jeho překvapení přišla odpověď, byť z jiného telefonního čísla: „Dobrý den, omlouvám se, určitě nechci někomu dělat starosti. Já budu nastupovat zítra do trestu.“

Policisté po nahlášení případu záhy zjistili, že jde o telefonní číslo známého recidivisty, který už v té době pobýval ve výkonu trestu.

„A aby toho nebylo málo, policisté při prověřování jiného skutku krádeže zjistili, že měl dotyčný muž prodat pásovou brusku a horní frézku do jedné ze zastaváren, když zatajil jejich původ a vydával je za své,“ připojila policejní mluvčí.

Ke krádežím se přiznal, nepochybně se mu tak pobyt v nápravném zařízení o něco prodlouží.