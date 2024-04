Hotel na lázeňském náměstí opravili za 200 milionů, nájemce dál hledají

Radnice v Jeseníku tak zkouší zřejmě poslední pokus, jak zajistit provoz městského hotelu Slovan na Masarykově náměstí. Pokusí se hotel pronajmout poté, co skončí smlouva současnému nájemci, který měl zvýhodněnou cenu.

Město teď bude chtít podstatně víc a též zpřísní podmínky. Otázkou však je, zda se vůbec nějaký zájemce najde. Za „plnou“ cenu v minulosti nikdo hotel provozovat nechtěl, neúspěšných bylo i několik pokusů o prodej.

„Jde nejspíš o poslední pokus hotel pronajmout. Pokud se to nepodaří, jsme připraveni zajistit provoz v režii města,“ potvrdil místostarosta Václav Urban (PRO Jeseník).

Cena opravy versus prodejní cena

Loni na podzim radnice vzdala pokusy hotel prodat, nikdo ho nechtěl ani za 33 milionů korun. Přitom před lety město zaplatilo za nákladnou rekonstrukci více než 200 milionů.

Naštěstí pro něj dalo z rozpočtu jen malou část, neboť získalo dotaci 140 milionů od Evropské unie a dalších 44 milionů poskytl stát.

Slovan je nyní v nájmu a firma, které končí smlouva letos na podzim, za něj platí jen 38 tisíc korun měsíčně. Vyšší částku před lety nikdo nenabídl, přestože hotel stojí na náměstí lázeňského města.

Nově by měl ovšem nájemce platit téměř o třicet tisíc víc. „Nájem v současné výši negeneruje prostředky na investice. Na běžnou obnovu a výměny technologií musíme doplácet z rozpočtu města, proto jsme vypověděli s dosavadním nájemcem smlouvu a budeme hledat jiného,“ sdělila starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Podle ní se dosavadní nájemce, jímž je společnost Alteris, nevyjádřil, zda by pokračoval i za nových podmínek. MF DNES se pokoušela zástupce firmy kontaktovat, ale nezvedal telefon.

Pokud se městu nepodaří nového nájemce najít, je připraveno provozovat hotel samo. „Rozhodně nepřipustíme, aby byl Slovan uzavřený a chátral bez využití,“ podotkl místostarosta Urban s tím, že na rozdíl od privátního sektoru se město nemusí snažit o vysoký zisk. Stačí, pokud ekonomika hotelu nebude výrazně ztrátová.

Z hotelu bytový dům

Pokud ovšem bude provoz Slovanu pro město neudržitelný, nevylučuje radnice ani jeho zrušení.

„Potom je možné, že dojde k přestavbě na malé startovací byty, což by nemuselo být vzhledem k tomu, jak jsou vybudovány pokoje, příliš nákladné. Byl by to příspěvek v boji proti vylidňování centra, ale to je opravdu až nejzazší varianta,“ nastínila Blišťanová.

Šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak je toho názoru, že Slovan je pro cestovní ruch v Jeseníku významný. „Jde o klasický městský hotel, který se podle mě dokáže uživit. Stačí zacílit na správnou klientelu. Byla by škoda, pokud by měl skončit,“ řekl Rak.

Perla náměstí

Slovan vybudoval v roce 1868 hoteliér Eduard Kretschmar, jehož jméno také nesl. Jedním z pozdějších majitelů byl třeba i mezinárodně uznávaný hoteliér Ludvík Zimmer.

Po roce 1990 získalo hotel město, jež ho chtělo prodat. Když se to řadu let nedařilo, nechalo budovu z 19. století, s níž je spojena obchodní pasáž, nákladně zrekonstruovat.

Provoz byl ovšem poté pro město ztrátový, a to už od otevření po rekonstrukci v roce 2007. Nájemci se střídali, hostů bylo málo, takže pro hoteliéry se Slovan stal nezajímavým. Několikrát byl dokonce úplně zavřený.

Nákladná rekonstrukce byla zásluhou hlavně exstarosty Jiřího Krátkého, jenž řídil město v letech 1998 až 2006. Ten je teď vývojem kolem hotelu zklamaný.

„Musím říct, že obnova zchátralého Slovanu byla jednou z hlavních věcí, kterou v anketách lidé požadovali. Možná hotelu chybí služby, ale ty se dají doplnit. Spíš vidím problém v tom, že tu dosud nebyl opravdu schopný odborník z hotelové branže, jenž by podniku vdechl plnokrevný život,“ míní Krátký.