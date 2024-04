Otevření lávky u nádraží se zpozdí, Pardubice k ní nevybudovaly přístup

Správa železnic vyšla maximálně vstříc požadavku Pardubic. Za 300 milionů doplnila při modernizaci hlavního nádraží stávající podchod lávkou, díky které se lidé konečně dostanou do sousední čtvrti Dukla a naopak.

Pardubice ale nedokázaly včas vybudovat přístup na straně od Dukly. Město navíc nechce lávku provozovat, byť se k tomu zavázalo.

Lávka, která v Pardubicích propojí vlakové nádraží se sídlištěm Dukla, měla fungovat od konce května. Protože město nedokončilo přístup k lávce, Správa železnic ji zprovozní jen částečně, lidé po ní budou chodit alespoň na vlaková nástupiště. Uvedl to generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Z nádraží na Duklu a opačným směrem tak budou moci lidé projít patrně až od podzimu, kdy město dokončí opravy ulice K Vápence.

Lávka je dokončena a vede od budovy nádraží přes koleje na jižní stranu města. Má také výstupy na jednotlivá nástupiště, je opatřena i výtahy, aby tam lidé měli bezbariérové přístupy. Lávka na druhé straně vyúsťuje v ulici K Vápence. Tam měl stát parkovací dům, nebo aspoň být upravená plocha pro auta a chodce, hotového ještě není z městských investic nic.

„Nedodržel se slib, že na druhé straně bude parkovací objekt,“ řekl Svoboda. Hotová podle něj není ani parkovací plocha s přípravou na budoucí parkovací dům, rozkopaná je navíc celá navazující komunikace.

Hotovo by mělo být na podzim

„Vinou vícero externích faktorů bohužel došlo ke zpožděním, ale stavba probíhá tak, že bude hotovo na podzim tohoto roku,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Parkovací dům chce město stavět, až přepracuje projekt, aby byl levnější, dodal Hrabal. Investici bude mít na starosti dopravní podnik.

Správa železnic, v minulosti ještě jako Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), plánovala v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice prodloužit podchod tak, aby pokračoval až k novému pátému nástupišti. Lávku nepotřebovala.

Vedení Pardubic však chtělo, aby se konečně podařilo propojit nádraží se sousední čtvrtí Dukla, kterou oddělují koleje, a lidé už zde přes ně nepřebíhali. Město tvrdilo, že prodloužení podchodu na Duklu by bylo moc drahé, a začalo přesvědčovat stát, že by měl vybudovat lávku a celou ji zaplatit. To se Pardubicím nakonec povedlo. Lávka stála kolem 300 milionů korun, město na ni dalo pouze tři miliony korun.

Smlouva o spolupráci, kterou se Správou železnic v roce 2019 podepsal za Pardubice tehdejší primátor Martin Charvát, obsahuje slib, že nové dílo Pardubice převezmou a budou financovat jeho provoz. „Město se zavazuje po dokončení realizace lávky zajistit převzetí lávky do vlastnictví města,“ uvádí se v dokumentu.

Jenže loni na podzim MF DNES zjistila, že se splnění slibu město brání. „To je téma, u kterého bohužel nedochází k definitivním smluvním vztahům s vedením města. Je to opravdu smutná záležitost. Vázne to na komunikaci ze strany města,“ řekl Svoboda. Zatím to podle něj vypadá tak, že o lávku se bude starat SŽ a přeúčtuje to městu.

Podle Hrabala na smlouvě o údržbě lávky pracuje právní oddělení města, rada města ji pak v květnu bude schvalovat, dodal. „V tomto postupujeme maximálně součinně,“ řekl náměstek.

Tubus lávky byl vyroben podle návrhu pardubického architekta Milana Košaře. Celkově nadchod měří necelých 300 metrů.

27. dubna 2023